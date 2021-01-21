Время разбрасывать акционеров и время собирать. В обезглавленном «Метрострое» началась директорская гонка

Акционеры «Метростроя» получили извещение о том, что 22 января состоится «повторное годовое общее собрание акционеров». В повестке дня — те же 7 пунктов, что значились на плановом годовом собрании в августе: от утверждения годового отчета до выплаты дивидендов и, что наиболее важно, избрания совета директоров. Предприятие почти полгода находится в подвешенном состоянии и фактически без управления, поэтому там удивились: а что, так можно было?



Подписано извещение просто — ОАО «Метрострой». На самом деле что сейчас понимать под этим — большой вопрос. «Фонтанка» рассказывала, что на том самом августовском годовом собрании акционеров из-за корпоративного конфликта не удалось принять решение ни по одному вопросу, что оставило предприятие без переизбранного совета директоров. Чуть позже компанию покинул и гендиректор Сергей Харлашкин, нового просто некому назначить.



Все основные документы подписывает заместитель директора и главный инженер Алексей Старков — но не в статусе хотя бы и.о. директора, а просто по доверенности. Чтобы полностью завершить эту картину управленческого хаоса, добавим, что в компании введена процедура наблюдения, и временный управляющий Григорий Авдеев, к примеру, пытается взыскать 5 млрд рублей с бывших директоров компании, среди которых Николай Александров — по совместительству еще один из крупнейших акционеров. Хорошо хоть вопрос о полноценном банкротстве предприятия суд сдвинул как минимум на апрель.



К пятничному собранию много вопросов. Оно называется «повторное годовое»; и в законе об акционерных обществах, и в уставе «Метростроя» говорится, что его можно созвать, если на плановом годовом собрании не было кворума. Однако в августе как минимум для одного вопроса — по избранию ревизионной комиссии — кворум набрался. Это объясняется тем, что при рассмотрении именно этого пункта повестки из голосования «выкидываются» доли членов совета директоров (отца и сына Александровых на тот момент), так что и требуемый минимум оказывается меньше. В итоге голосование состоялось, хотя и не было принято решение.



Положение о ревизионной комиссии самой компании говорит: в этом случае надо собирать не «повторное годовое собрание», а внеочередное годовое. Разница — в пониженном кворуме: если отталкиваться от точки зрения, что в августе собрание вообще не состоялось, то для правомочности повторного собрания достаточно акционеров, обладающих в совокупности 30%, а не большинством, как при обычном. Таким образом, если у держателей 30% акций (а это, к примеру, город во всех своих ипостасях), есть солидарное мнение, то такое собрание сложно саботировать.



Нет сомнений, что главным вопросом для пятничного собрания является избрание совета директоров: компании сейчас не до отчета, который в отсутствие гендиректора еще не ясно, кто будет представлять, и не до выплат несуществующих дивидендов. В совет предлагаются: бывший директор Вадим Александров; представители от городских комитетов Александр Герман, Иван Каргин и Олег Матвеев; еще один экс-директор, а до этого председатель КРТИ, Сергей Харлашкин; Дмитрий Кунец от еще одного акционера — ГУоП «Петербургский метрополитен»; бывшие председатели совета директоров Клименти Касрадзе и Александр Петров; начальник ОП «Тоннельный отряд» Николай Лаптев; бывший советник директора Сергей Седойкин; Илья Дубяга (человек с такими же ФИО раньше был совладельцем СУ-17 и исполнительным директором ООО «СТ-Девелопемент»); Александр Макарчев (ФИО совпадают с совладельцем ООО «Лидер Консалт»).



Собеседники «Фонтанки», близкие к компании, считают, что конечная цель — даже не совет директоров, а и.о. гендиректора: совет, согласно положению «Метростроя», может назначить его 75 процентами голосов. Предположительно, в этой схеме таким исполняющим обязанности должен стать человек «со стороны города», например Каргин.



Главный вопрос: почему сейчас такая спешка? По идее город, как крупный акционер, мог еще осенью подавать иск в суд о понуждении «Метростроя» собрать не повторное, а внеочередное собрание; это стандартный путь любого совладельца, заинтересованного в том, чтобы компания все-таки обрела какое-то легитимное руководство. Такого иска не было несколько месяцев, и появился он лишь накануне; однако подал его не город, а Константин Ерошенко: он стал акционером «Метростроя» совсем недавно, выкупив 13,63% акций у семьи Александровых, и считается аффилированным со «Стройтрансгазом» Геннадия Тимченко. Именно Константина Ерошенко еще летом Александровы видели гендиректором компании, чему воспротивился город.



По данным «Фонтанки», речь идет, по сути, о второй попытке. В исковом заявлении Ерошенко указывает, что управление в «Метрострое» фактически никем не осуществляется, что может привести к негативным последствиям. В нормальной ситуации он как владелец более 10% обратился бы в совет директоров, чтобы тот собрал внеочередное собрание, но обращаться не к кому. Так что Ерошенко требует через суд обязать «Метрострой» провести внеочередное собрание акционеров, в повестку которого включить один вопрос: избрание единоличного исполнительного органа (то есть гендиректора). Полномочия по подготовке и проведению собрания предложено возложить на Ерошенко, к назначению на должность директора предложить его же. Вряд ли из скромности, но новый акционер «Метростроя» не просит за себя сам: исковое подписано представителем Ерошенко по доверенности; им выступает супруга Николая Александрова Ольга: именно она уже ратовала за Ерошенко летом, и именно у нее он приобрел долю в уставном капитале компании. Со стороны кажется, что это очередная серия противостояния города, с одной стороны, и Александровых со «Стройтрансгазом» — с другой. В том, что эта вторая команда нашла взаимопонимание, убеждают и косвенные признаки: Николай Александров замечен входящим в курс работ на месте СКК, где работает дочерняя структура СТГ.



Справка:



Смольный уже договорился с ВТБ о том, что строить метро в Петербурге вместо «Метростроя» будет совместное предприятие города и банка под названием «Метрострой Северной столицы». С аналогичным предложением к чиновникам обращался «Стройтрансгаз», однако город не стал входить в зарегистрированный СТГ «Метротрансстрой». В итоге в капитале традиционного «Метростроя» просто появилась доля у аффилированного со «Стройтрансгазом» акционера.

