В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в похищении человека на Итальянской

Уголовное дело о похищении человека и разбое возбуждено первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу. Оно касается преступления, совершенного два месяца назад на улице Итальянской, уточнили в ведомстве 12 декабря.

По данным следствия, вечером 17 октября подозреваемый напал на мужчину на пересечении Итальянской улицы и набережной реки Фонтанки, силой усадил в автомобиль и начал возить по городу. В машине он нанес потерпевшему не менее 10 ударов по голове, а также угрожал избить лопатой. После этого петербуржец похитил у своей жертвы 280 тысяч рублей и отпустил, взяв обещание с потерпевшего, что тот не будет обращаться в правоохранительные органы.

Источник: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

Над поимкой фигуранта работали следователи совместно с коллегами из ФСБ и полиции. Мужчине уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Автомобиль и лопату у него изъяли.

Ранее «Фонтанка» сообщала о задержании студентов, которые подозреваются в похищении ровесника.