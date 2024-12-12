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Происшествия В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в похищении человека на Итальянской

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в похищении человека на Итальянской

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2 комментария

Уголовное дело о похищении человека и разбое возбуждено первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу. Оно касается преступления, совершенного два месяца назад на улице Итальянской, уточнили в ведомстве 12 декабря.

По данным следствия, вечером 17 октября подозреваемый напал на мужчину на пересечении Итальянской улицы и набережной реки Фонтанки, силой усадил в автомобиль и начал возить по городу. В машине он нанес потерпевшему не менее 10 ударов по голове, а также угрожал избить лопатой. После этого петербуржец похитил у своей жертвы 280 тысяч рублей и отпустил, взяв обещание с потерпевшего, что тот не будет обращаться в правоохранительные органы.

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Над поимкой фигуранта работали следователи совместно с коллегами из ФСБ и полиции. Мужчине уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Автомобиль и лопату у него изъяли.

Ранее «Фонтанка» сообщала о задержании студентов, которые подозреваются в похищении ровесника.

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Комментарии
2
Гость
27 минут
Шерсть? Почему-то опять молчат тутошние эксперты-меховоды. А лопата является элементом национального костюма у этих? 🥱
Гость
27 минут
так это судебный пристав-исполнитель, не разжигайте
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