В Петербурге будущие защитники Отечества задержаны по подозрению в похищении человека

Юношей из Военмеха, Петербургской академии милиции и Петровского колледжа подозревают в похищении человека. Товарищей накануне задержали оперативники уголовного розыска. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 декабря.

По версии следствия, днем 20 ноября на Ленинском проспекте друзья напали на 18-летнего молодого человека. Его избили и усадили в каршеринг, после чего возили по городу и требовали вернуть им 600 тысяч рублей, которые им якобы задолжал потерпевший. Не получив ничего, злоумышленники высадили юношу у торгового центра «Прибалтийский» на том же Ленинском проспекте и уехали.

Фигуранты процессуально задержаны, устанавливаются иные эпизоды их деятельности.

Академия милиции не имеет никакого отношения к системе органов внутренних дел, являясь автономной некоммерческой организацией. Летом 2024 года полиция провела обыск в академии после того, как студентка в форме попалась на употреблении наркотиков. Другим учащимся также пришлось пройти тестирование. А служебная собака во время осмотра помещений академии нашла в кабинете директора комплектующие огнестрельного оружия. Руководитель был задержан.