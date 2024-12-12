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Происшествия В Петербурге будущие защитники Отечества задержаны по подозрению в похищении человека

В Петербурге будущие защитники Отечества задержаны по подозрению в похищении человека

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15 комментариев

Юношей из Военмеха, Петербургской академии милиции и Петровского колледжа подозревают в похищении человека. Товарищей накануне задержали оперативники уголовного розыска. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 декабря.

По версии следствия, днем 20 ноября на Ленинском проспекте друзья напали на 18-летнего молодого человека. Его избили и усадили в каршеринг, после чего возили по городу и требовали вернуть им 600 тысяч рублей, которые им якобы задолжал потерпевший. Не получив ничего, злоумышленники высадили юношу у торгового центра «Прибалтийский» на том же Ленинском проспекте и уехали.

Фигуранты процессуально задержаны, устанавливаются иные эпизоды их деятельности.

Академия милиции не имеет никакого отношения к системе органов внутренних дел, являясь автономной некоммерческой организацией. Летом 2024 года полиция провела обыск в академии после того, как студентка в форме попалась на употреблении наркотиков. Другим учащимся также пришлось пройти тестирование. А служебная собака во время осмотра помещений академии нашла в кабинете директора комплектующие огнестрельного оружия. Руководитель был задержан.

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Комментарии
15
Заливщик голосовых планок
1 час
Зачёт не сдан!
Гость
1 час
Академия милиции ещё одна непонятная контора, ходят в полицейской форме, только шевроны отличаются, а не понимающий в знаках различия человек запросто может перепутать. Странно, что частной лавке полицейскую форму носить разрешили.
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