Песков: ответ на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу «последует обязательно»

В Кремле заявили, что Россия непременно ответит на ракетный удар ВСУ по Таганрогу, совершенный накануне. Об этом журналистам сообщил 12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное прямое заявление Министерства обороны РФ, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует. Тогда и так, как будет признано целесообразным», — заявил он, подчеркнув еще раз, что ответ «последует обязательно» (цитата по «Вы слушали Маяк»).

Утром 11 декабря губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. После этого в городе была повреждена котельная, и без тепла остались 27 многоквартирных домов. Подачу тепла восстановили к вечеру. В Минобороны заявили, что удар по Таганрогу был нанесен баллистическими ракетами ATACMS, а целью его был военный аэродром. Сообщалось, что две ракеты из шести сбили ЗРПК «Панцирь», а четыре отклонили с помощью средств РЭБ.

В тот же день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила на брифинге, что Россия в ближайшие дни может снова нанести удар по территории Украины гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник».