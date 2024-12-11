Ракетная атака в Таганроге: под ударом предприятие, сгорели 14 машин

Город Таганрог ночью 11 декабря подвергся ракетной атаке. По предварительной информации, люди не пострадали, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. <…> Объем полученных повреждений уточняется», — пишет он.
Глава города Светлана Камбулова отмечает, что район атаки оцеплен полицией. Территорию обследуют в радиусе 1 километра.
Также ночью из-за атаки БПЛА произошел пожар на производственном объекте в Брянске. Пострадавших, по данным местных властей, нет.
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