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Происшествия Ракетная атака в Таганроге: под ударом предприятие, сгорели 14 машин

Ракетная атака в Таганроге: под ударом предприятие, сгорели 14 машин

8 235
9 комментариев

Город Таганрог ночью 11 декабря подвергся ракетной атаке. По предварительной информации, люди не пострадали, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. <…> Объем полученных повреждений уточняется», — пишет он.

Глава города Светлана Камбулова отмечает, что район атаки оцеплен полицией. Территорию обследуют в радиусе 1 километра.

Также ночью из-за атаки БПЛА произошел пожар на производственном объекте в Брянске. Пострадавших, по данным местных властей, нет.

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Атака БПЛА Ракетная атака Таганрог Ростовская область
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Комментарии
10
Гость
31 минута
а что скажут владельцы авто о происходящем? каково их мнение?
Cashmare
1 час
это же прям двойная сплошная
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