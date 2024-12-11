На объекте в Брянске произошел пожар в результате атаки БПЛА

В Брянске ночью 11 декабря произошел пожар на производственном объекте в результате атаки беспилотника. Об этом в среду в 03:37 сообщается в телеграм-канале губернатора Александра Богомаза.

В настоящее время, как утверждается, возгорание уже ликвидировано. О том, на каком именно объекте произошел пожар, Богомаз не уточняет.

Ранее десять беспилотников самолетного типа были обнаружены и уничтожены средствами противовоздушной обороны над территорией Брянской области.

Местные жители в соцсетях писали о взрывах, вероятно, связанных с работой ПВО, и последовавшем за продолжительной атакой пожаре, который мог произойти на нефтебазе, однако официального подтверждения этой информации не поступило.

По сведениям главы региона, в результате атаки БПЛА никто не пострадал.