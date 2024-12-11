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Происшествия Брянскую область атаковали беспилотники

Брянскую область атаковали беспилотники

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1 комментарий

Десять беспилотников самолетного типа были обнаружены и уничтожены средствами противовоздушной обороны над территорией Брянской области. Об этом ночью 11 декабря сообщается в телеграм-канале губернатора Александра Богомаза.

Ранее в соцсетях жители Брянской области писали о взрывах, вероятно, связанных с работой ПВО, и последовавших за продолжительной атакой пожарах, однако официального подтверждения произошедшего возгорания пока не поступило, равно как и опровержения.

«Пострадавших нет», сказано в сообщении Богомаза.

Работают оперативные и экстренные службы.

Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

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Атака беспилотников Брянская область БПЛА Дроны Александр Богомаз
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Комментарии
1
Сила в Правде!!
2 минуты
пора бы уже привыкнуть в маскве всё хорошо.
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