Брянскую область атаковали беспилотники

Десять беспилотников самолетного типа были обнаружены и уничтожены средствами противовоздушной обороны над территорией Брянской области. Об этом ночью 11 декабря сообщается в телеграм-канале губернатора Александра Богомаза.
Ранее в соцсетях жители Брянской области писали о взрывах, вероятно, связанных с работой ПВО, и последовавших за продолжительной атакой пожарах, однако официального подтверждения произошедшего возгорания пока не поступило, равно как и опровержения.
«Пострадавших нет», сказано в сообщении Богомаза.
Работают оперативные и экстренные службы.
Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.