Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -4

4 м/c,

с-з.

 761мм 77%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
А что с репой?
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Чего хотят петербуржцы
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Минобороны РФ: удар по Таганрогу наносили ракетами ATACMS

Минобороны РФ: удар по Таганрогу наносили ракетами ATACMS

5 462
57 комментариев

Утренний ракетный удар по Таганрогу был нанесен баллистическими ракетами ATACMS. Об этом 11 декабря сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, атаковать пытались военный аэродром. Всего было применено шесть ракет, две из которых сбили боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», а четыре оставшиеся отклонили при помощи средств РЭБ.

Минобороны отмечает, что в результате атаки пострадал личный состав военного объекта. Инфраструктура не разрушилась, однако осколки повредили несколько зданий и три военные машины. Также повреждения получили автомобили на стояке у аэродрома. 

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — сообщает ведомство. 

Напомним, что утром 11 декабря губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о ночной ракетной атаке на Таганрог. После случившегося также была повреждена котельная и 27 многоквартирных домов остались без тепла. К вечеру подачу тепла восстановили.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Ракетный удар
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY28
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
57
282905187
1 час
Какая разница, чем зафигачили,дроном или ракетой, если результат одинаковый.
мы ещё не начинали!
57 минут
лахтоногие как обычно в таZ
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Новости компаний
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
ТОП 5
Новости компаний
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
В Петербурге появятся термальные курорты от Setl Group
11 декабря, 15:25
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50