Минобороны РФ: удар по Таганрогу наносили ракетами ATACMS

Утренний ракетный удар по Таганрогу был нанесен баллистическими ракетами ATACMS. Об этом 11 декабря сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, атаковать пытались военный аэродром. Всего было применено шесть ракет, две из которых сбили боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», а четыре оставшиеся отклонили при помощи средств РЭБ.

Минобороны отмечает, что в результате атаки пострадал личный состав военного объекта. Инфраструктура не разрушилась, однако осколки повредили несколько зданий и три военные машины. Также повреждения получили автомобили на стояке у аэродрома.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — сообщает ведомство.

Напомним, что утром 11 декабря губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о ночной ракетной атаке на Таганрог. После случившегося также была повреждена котельная и 27 многоквартирных домов остались без тепла. К вечеру подачу тепла восстановили.