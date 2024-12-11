После ракетной атаки в Таганроге повреждена котельная

После ракетной атаки в Таганроге ночью 11 декабря повреждена котельная на улице Циолковского, 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжения. Об этом сообщает в своем канале глава города Светлана Камбулова.
Повреждённую котельную планируется восстановить к полудню. В остальном город функционирует в обычном режиме.
Камбулова просит горожан не поддаваться панике, не распространять недостоверную и не выкладывать в сеть «какие-либо видео, которыми могут воспользоваться наши враги».
Рано утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, что Таганрог подвергся ракетной атаке. Повреждения зафиксированы на промышленном предприятии, там сгорели 14 машин.
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