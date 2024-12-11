Пентагон: РФ может вновь ударить ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни

Россия может нанести удар гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник» по территории Украины в ближайшие дни. Такое заявление сделала 11 декабря на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни. У меня нет для вас точной даты», сказала представитель военного ведомства (цитата по ТАСС).

Ранее источники AP и Bloomberg со ссылкой на американских чиновников также сообщали, что США ожидают возможного нового удара «Орешником» по территории Украины, о чем предупредили Киев. При этом Вашингтон рассматривает «Орешник» сугубо как средство устрашения, а не фактор, меняющий ход конфликта на Украине.

Сингх вновь подчеркнула, что Вашингтон и его союзники продолжат всесторонне поддерживать Киев.

Сегодня Минобороны России сообщило, что Киев ударил шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. «Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», обещало ведомство.