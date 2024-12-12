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Общество «Аэрофлот» ждет первые самолеты МС-21 в 2026 году

«Аэрофлот» ждет первые самолеты МС-21 в 2026 году

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8 комментариев

Первые поставки отечественных самолетов МС-21 в «Аэрофлоте» ожидают в 2026 году. Об этом на Пассажирском форуме PRO//Движение 12 декабря заявил директор департамента управления сетью и доходами авиакомпании Иван Батанов.

«Мы первые ожидаем дополнительные (суда) в 2026 году МC-21. И мы сейчас активно работаем с производителем над кастомизацией этого самолета», — цитирует Батанова ТАСС.

Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, создаваемый предприятиями «Ростеха», собирают на Иркутском авиационном заводе. Судно вместимостью от 163 до 211 пассажиров прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 и составить конкуренцию самолетам Boeing и Airbus. Первый полет МС-21 совершил в 2017 году.

Осенью 2018 года компания «Аэрокомпозит», которая делала композитное крыло для МС-21, попала под санкции США, из-за чего лишилась возможности закупать импортное сырье. Разработкой российского аналога занялся «Росатом», но крыло опытных машин сделали с применением иностранных композитов, отмечали РБК.

В 2021 году самолет получил сертификат Росавиации. Сертификацию прошла версия с иностранными двигателями и импортным сырьем для крыла. Изначально планировали выпускать самолеты с российскими двигателями ПД-14 и с американскими Pratt & Whitney. В декабре того же года гендиректор корпорации «Иркут», собирающей МС-21, заявлял, что поставки планируют начать во второй половине 2022 года, а все серийные модели будут оснащены крылом из российских композитов.

В 2022 году после начала боевых действий на Украине были введены новые санкции против РФ, и сроки поставки самолетов перенесли на 2024 год. В конце 2023 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что по программе, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным, до 2030 года в России должны выпустить более 500 самолетов различного типа, включая 270 лайнеров МС-21. В августе 2024 года журналистам показали цех № 277, в котором собирают МС-21. Репортаж с авиационного завода публиковало издание «ИрСити».

А в ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что первые поставки самолетов могут начаться в 2025 году. «В предстоящем году ожидаем завершение сертификации флагманского МС-21 и начало его поставок в авиакомпании», — отмечал он на форуме «Транспорт России».

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Самолет МС-21 Аэрофлот Самолеты
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Комментарии
8
ДЕД
10 минут
Шилдики только к 26 году напечатают штоле?🥱
BobCat2
13 минут
В ноябре премьер Мишустин говорил, что поставки МС-21 начнутся в 2025 году. Теперь вот уже Аэрофлот ожидает в 2026... Ну а еще вот вспомнился заголовок "С 2021 года российские авиакомпании начнут получать первые самолеты МС-21-300, рассказали "Российской газете" в Минпромторге"... Ну в общем вы поняли.
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