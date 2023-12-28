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    Чемезов: «Ростех» нарастил производство боеприпасов для стрелкового вооружения и РСЗО в 50 раз

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    «Ростех» нарастил производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в 50 раз. Об этом глава госкорпорации Сергей Чемезов доложил Владимиру Путину, сообщает 28 декабря официальный сайт президента РФ.

    «Легкой бронетехники, бронемашин увеличили [производство] в 5,5 раза, танков — в 7 раз. То есть это увеличение глобальное», — сказал Чемезов.

    Кроме гособоронзаказа, на встрече обсудили и выпуск гражданской продукции, включая самолеты и двигатели для них.

    По программе, ранее утвержденной президентом России, до 2030 года должны произвести более 500 самолетов различного типа: 270 лайнеров МС-21, 142 самолета «Суперджет-100» и 115 самолетов Ту-214.

    «В разных стадиях готовности у нас 18 самолетов МС-21, и в 2024 году мы серийно уже должны выпустить и передать «Аэрофлоту» шесть самолетов <...> к 2029 году мы должны производить до 72 самолетов в год», — рассказал Чемезов.

    Путин поинтересовался, в какой стадии находятся испытания нового двигателя ПД-8 для самолетов «Суперджет-100». Чемезов ответил, что ПД-8 «уже готов», испытания на летающей лаборатории завершили». По словам главы «Ростеха», в 2024 году авиакомпании должны получить 20 «Суперджет-100».

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