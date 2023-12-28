Чемезов: «Ростех» нарастил производство боеприпасов для стрелкового вооружения и РСЗО в 50 раз

«Ростех» нарастил производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в 50 раз . Об этом глава госкорпорации Сергей Чемезов доложил Владимиру Путину, сообщает 28 декабря официальный сайт президента РФ.



«Легкой бронетехники, бронемашин увеличили [производство] в 5,5 раза , танков — в 7 раз . То есть это увеличение глобальное», — сказал Чемезов.



Кроме гособоронзаказа, на встрече обсудили и выпуск гражданской продукции, включая самолеты и двигатели для них.

