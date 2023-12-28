Чемезов: «Ростех» нарастил производство боеприпасов для стрелкового вооружения и РСЗО в 50 раз

«Ростех» нарастил производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в
«Легкой бронетехники, бронемашин увеличили [производство] в
Кроме гособоронзаказа, на встрече обсудили и выпуск гражданской продукции, включая самолеты и двигатели для них.
По программе, ранее утвержденной президентом России, до 2030 года должны произвести более 500 самолетов различного типа:
«В разных стадиях готовности у нас
Путин поинтересовался, в какой стадии находятся испытания нового двигателя ПД-8 для самолетов «Суперджет-100». Чемезов ответил, что ПД-8 «уже готов», испытания на летающей лаборатории завершили». По словам главы «Ростеха», в 2024 году авиакомпании должны получить 20 «Суперджет-100».