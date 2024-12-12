На лед «Лебединого озера» Татьяны Навки выйдут Алина Загитова, Виктория Синицына и Никита Кацалапов

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С 26 декабря по 7 января в СК «Юбилейный» пройдут показы ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» по мотивам великого произведения Петра Ильича Чайковского. На лед выйдут звёзды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — Алина Загитова, Виктория Синицына, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Артур Гачинский и другие именитые фигуристы.

Знакомая всем с детства сказка о заколдованной девушке, влюблённом принце и злом волшебнике превратится в масштабное современное шоу на льду с эффектными номерами фигуристов и волшебной хореографией, полётами артистов под куполом арены, вокальными партиями в исполнении звёзд российской эстрады, масштабными декорациями и инсталляциями с использованием новейших 3D-технологий, театральными эффектами, художественной анимацией и сказочной атмосферой.

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Об идее шоу рассказывает Татьяна Навка, генеральный продюсер, режиссёр и хореограф шоу: «Я всегда мечтала о том, чтобы перенести „Лебединое озеро“ на лёд. Фигурное катание дает дополнительные возможности для самовыражения и творчества. Вдохновившись великой музыкой П. И. Чайковского, мне хотелось создать современную историю, которую интересно смотреть всей семьей.

В нашем шоу используются мультимедийные технологии, сложный свет, яркие декорации, уникальные костюмы. Мы гордимся тем, что нам удалось создать шоу, которое трогает сердца зрителей. И конечно, мы хотели, чтобы финал шоу был особенным. Сказка должна всегда напоминать, что чудо возможно — наше шоу про великую силу Любви, которая способна преодолеть любые сложности и преграды».