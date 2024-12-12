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Финансы Минфин и ЦБ готовы дать гарантии новым иностранным инвесторам. Даже из недружественных стран

Минфин и ЦБ готовы дать гарантии новым иностранным инвесторам. Даже из недружественных стран

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16 комментариев

Министерство финансов РФ и Центральный Банк России готовят документ о гарантиях для новых иностранных инвесторов. По словам замминистра Алексея Моисеева, инициатива позволит вернуть в страну вкладчиков как из дружественных, так и из недружественных стран, пишет 12 декабря «Коммерсантъ».

Моисеев отметил, что гарантии будут распространяться на инвесторов вне зависимости от их страны. Россия в свою очередь должна дать им понять, что они смогут безопасно вывести деньги. 

«Абсолютно никаких сомнений не вызывает, что так оно и будет. Я уверен, что в следующем году мы увидим первые ласточки такого притока», — сказал замминистра на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.  

Напомним, что в июле Госдума РФ приняла законопроект, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы на территории России. Авторы проекта отметили, что это поспособствует развитию системы международных расчетов, а также позволит привлечь в Россию иностранные инвестиции.

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Комментарии
17
В_Ф
17 минут
Забавно. Сначала всех отсюда погнать, предварительно ограбив, при этом громко хвастаясь —Вот как мы их!, потом заманивать обратно. Интересное решение. Кстати, а как там поживает —У нас всё есть! и Импортозамещение? Получилось?
282799367
21 минута
XXI век. Дураков нет!
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