Минфин и ЦБ готовы дать гарантии новым иностранным инвесторам. Даже из недружественных стран

Министерство финансов РФ и Центральный Банк России готовят документ о гарантиях для новых иностранных инвесторов. По словам замминистра Алексея Моисеева, инициатива позволит вернуть в страну вкладчиков как из дружественных, так и из недружественных стран, пишет 12 декабря «Коммерсантъ».

Моисеев отметил, что гарантии будут распространяться на инвесторов вне зависимости от их страны. Россия в свою очередь должна дать им понять, что они смогут безопасно вывести деньги.

«Абсолютно никаких сомнений не вызывает, что так оно и будет. Я уверен, что в следующем году мы увидим первые ласточки такого притока», — сказал замминистра на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Напомним, что в июле Госдума РФ приняла законопроект, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы на территории России. Авторы проекта отметили, что это поспособствует развитию системы международных расчетов, а также позволит привлечь в Россию иностранные инвестиции.