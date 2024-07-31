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    Госдума приняла закон, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в России

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    Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы на территории России с 1 сентября. Как пишет РИА Новости 31 июля, ГД прописала ряд операций, которые будут под запретом.


    Так, один банк сможет открыть только один филиал. Под запретом – внутренние структурные подразделения. В таких филиалах физические лица смогут только купить и продать валюту. Открывать счета физлицам также будет запрещено.

    Кроме того, филиалы не смогут заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью и привлекать денежные средства и драгоценные металлы физлиц и юрлиц во вклады.

    Поправки будут внесены в закон «О банках и банковской деятельности». Как сказано в пояснительной записке, открытие филиалов поспособствует развитию системы международных расчетов. А также позволит привлечь в Россию иностранные инвестиции.

    Напомним, что сейчас в России могут работать либо дочерние банки иностранных организаций, либо представительства, причем среди сотрудников не более половины могут быть иностранцами. Такие правила в России действуют с 2013 года.

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