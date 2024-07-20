В России могут открыть филиалы иностранных банков. Такой проект правительство внесло в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект об открытии филиалов иностранных банков в России. Документ опубликовали 19 июля опубликован в электронной базе данных парламента.



По мнению авторов законопроекта, такая возможность поможет создать условия для развития системы международных расчетов и привлечет иностранные инвестиции для финансирования экономики.



Законопроект разрешает банкам открыть в стране один филиал, и тот – с существенными ограничениями. Напомним, что сейчас в России могут работать либо дочерние банки иностранных организаций, либо представительства, причем среди сотрудников не более половины могут быть иностранцами. Такие правила в России действуют с 2013 года.



Новый проект предполагает, что иностранный банк не может проводить банковские операции и сделки с физическими лицами, в том числе зарегистрированными как ИП, через свой филиал. Исключение – перевод средств без открытия банковских счетов и купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Также филиалам иностранного банка будет запрещено привлекать денежные средства физлиц и юрлиц во вклады и открывать их счета в драгоценных металлах.



В России иностранный банк сможет заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг через созданный в стране филиал в соответствии с российскими законами.

