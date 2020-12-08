Суета вокруг «Метростроя». В сериал о судьбе компании ввели нового персонажа и вернули старого — из первого сезона

Два события, связанных с акционерной и не только судьбой семьи Александровых, произошли с разницей в несколько дней. Сначала часть её доли в уставном капитале «Метростроя» плавно перетекла в руки Константина Ерошенко (для простоты хочется далее обозначать эту сторону более очевидно — «Стройтрансгаз»). А затем у Николая Александрова, бывшего гендиректора компании и крупнейшего акционера среди своих родственников, резко изменились жизненные обстоятельства: с ареста длиной в год он вышел на подписку о невыезде. Все эти месяцы казалось, что он ведет незримый диалог со Смольным, однако сейчас появилось ощущение, что собеседники сменились.

Это похоже на столь актуальное нынче обнуление, но «Стройтрансгаз» изначально работал в двух направлениях: и на создание дочерней организации «Метротрансстрой», и на вхождение в руководство старого «Метростроя». Для этого он заручился поддержкой семьи Александровых: получившая 13,63% в уставном капитале супруга бывшего директора попыталась через общее собрание акционеров посадить на место Харлашкина Константина Ерошенко — гендиректора той самой «дочки» СТГ. Представители Смольного в совете директоров «Метростроя» эту попытку заблокировали и в ответ получили сорванное голосование на годовом собрании, оставившее предприятие вообще без совета директоров . Однако показалось, что в шпалерно-песочный диалог следствия и Николая Александрова вмешался новый участник. В итоге Харлашкин все же ушел из «Метростроя», а СТГ в лице Ерошенко в него пришел — не в роли директора, а в роли акционера: ему переданы 13,63% акций Ольги Александровой. В перспективе в эту стопку могут доложить и ту долю, что подконтрольна семье, хотя и не принадлежит Николаю Александрову напрямую , говорят собеседники «Фонтанки». Спустя несколько дней стало известно, что экс-директор «Метростроя» выходит под подписку о невыезде.

«Стройтрансгаз», кстати, тоже обновился за год. Компанию прочно связывают со строительством нового ледового дворца на месте СКК (вообще-то, это называлось реконструкцией, но после обрушения эвфемизмов уже не используют), но в последнее время даже этот грохот оказался заглушен подземными шумами. В капитал СТГ — а затем и в директорский кабинет — вошел бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев.



«Фонтанке» не удалось уточнить у «Стройтрансгаза», зачем ему акции предприятия, которое на глазах теряет статус монополиста, находится в предбанкротном состоянии и имеет порядка 6 млрд рублей только признанных судом долгов. Однако, судя по всему, «Метрострой» хоронят далеко не все. Финансовые возможности и административный ресурс ВТБ сомнений не вызывают, но чем и кем их общее со Смольным детище на практике будет строить подземку — до сих пор не ясно. Специалисты отрасли в один голос говорят, что запускать варягов в петербургскую кембрийскую глину на экстремальной глубине неразумно. Здесь-то может пригодиться «Метрострой», если найдется инвестор, который не позволит ему развалиться под банкротством.



Из этого можно сделать вывод, что экспансия «Стройтрансгаза» в уставной капитал компании не закончена, а вариантов продолжения немного. Первый — добрать за счет акций Николая Александрова, когда с них снимут арест. У города сейчас 46%. Реестр акционеров не виден со стороны, но если СТГ в итоге аккумулирует всю «семейную» долю, он получит почти столько же. А если заручится по доверенности поддержкой миноритариев, как делали Александровы, то и больше.



В любом случае СТГ уже застолбил себе место за столом переговоров. Предложение Александровых выкупить смольнинскую долю воспринималось бы как верх нахальства и, возможно, опять перенесло беседу на Шпалерную, а вот от компании Геннадия Тимченко можно выслушать и не такое. Осведомленный источник в транспортном блоке городского правительства уверенно говорит, что сейчас такой вариант вообще не рассматривается. Но, учитывая, в каких эмпиреях решается судьба петербургского метро, уточним: не рассматривается в Смольном.



Нельзя также исключать, что СТГ просто важно было оказаться в числе акционеров для последующего торга: к примеру, подрядчику энергетического рынка может быть интересно оставшееся оборудование «Метростроя» для микротоннелирования. Другое дело, что, если в январе суд откроет в «Метрострое» конкурсное производство, эти рокировки уже не будут иметь значения.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»