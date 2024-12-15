Новогодний маникюр на короткие ногти: 7 блестящих идей для вашего неотразимого образа

Пока мастер подготавливает ваши ноготочки, присмотрите идеи новогоднего покрытия в нашем тексте Источник: Александр Ощепков / NGS.RU







До Нового года остается совсем ничего, и вся прекрасная половина человечества задумывается о праздничном образе. В особенности о том, какой маникюр выбрать для новогодней вечеринки. Обладательницы длинных ногтей в этом деле как будто могут вдоволь пофантазировать, но что делать, если вы предпочитаете покороче? Недолго думая, мы направили этот вопрос мастерам маникюра, а они в ответ предложили нам 7 потрясающих вариантов, которые идеально будут смотреться на коротких ногтях.

Змеиные оттенки

Символ 2025 года — змея, поэтому в праздничном маникюре особенно актуальны различные оттенки зеленого покрытия, а также сам символ года на ногтях.

В Новый год зеленым оттенкам лака — зеленый свет Источник: novikova.oksanaa / Vk.com







— Обычно зеленый — далеко не самый популярный цвет в маникюре, но не в этом сезоне, — отмечает мастер Оксана Новикова. — На коротких ногтях лучше смотрятся темные оттенки зеленого. А змею очень часто располагают на нескольких ногтях: голова и часть тела на одном ногте, а вторая часть тела и хвостик — на другом, особенно на коротких ногтях.

Оксана Новикова — мастер маникюра, инструктор.

Такой маникюр и в пир, и в мир Источник: novikova.oksanaa / Vk.com







Роспись гжель

Техника гжель — одна из самых популярных в индустрии маникюра, актуальна она как никогда и этой зимой. А всё потому, что делается довольно легко и смотрится всегда шикарно.

Прямо зимние узоры! Источник: annaereminanails / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)







— Перед Новым годом такой дизайн смотрится как узор на стеклах. Маникюр гжель украсит руки любой женщины, смотрится оригинально как на коротких, так и на длинных ногтях, — рассказывает мастер ногтевого сервиса Анна Еремина. — В этом дизайне главное — иметь фантазию, потому что это могут быть и цветы, и линии, и различные геометрические фигуры.

Анна Еремина, мастер ногтевого сервиса, трехкратная чемпионка Европы (Франция, Милан), чемпион мира (Сеул).

Побольше блеска

Каждая девушка хочет блистать и быть звездой на новогодней вечеринке. Любительницам быть в центре внимания подойдет яркий, впечатляющий дизайн.

Блеск добавит праздничного настроения Источник: novikova.oksanaa / Vk.com







— В новогоднюю ночь всегда уместны различные виды блесток и глиттеров — жидкая фольга, различные шестигранники, ромбы и просто мелкие деликатные блестки. Они могут быть частью дизайна или полностью покрывать ноготь, — говорит Оксана Новикова.

Вариант для тех, кто не любит вычурности Источник: novikova.oksanaa / Vk.com







— Ваши руки будут просить рассмотреть поближе, — улыбается beauty-наставник Светлана Оборина. — Также этот дизайн подойдет всем, кто проявляется в соцсетях и любит удерживать внимание: подписчики и зрители не будут сводить глаз с ваших ногтей. Стильная композиция из страз Сваровски разных форм идеально смотрится на четком коротком квадрате.

Светлана Оборина — мастер, инструктор, спикер.

Блеска в Новый год много не бывает Источник: master_flomastervbg / Vk.com







Витражный маникюр и кошачий глаз

Еще одна техника, которая не теряет популярности и как никогда актуальна перед Новым годом. Покрытие «кошачий глаз» делается при помощи магнитов и идеально смотрится на коротких ногтях.

— Можно выводить различными линиями, кругами, френчем, — делится секретами Анна Еремина. — В данном варианте напоминает северное сияние, по-моему, здоровская имитация Нового года. В данной технике используется темная подложка и два цвета «кошки».

Отличный вариант для овальных ногтей Источник: annaereminanails / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)







Оксана Новикова добавляет, что вернулся тренд на витражный маникюр — в соцсетях ролики набирают миллионные просмотры, а клиенты всё чаще приносят скриншоты именно с таким дизайном.

— Актуально покрывать витражным гель-лаком кошачий глаз, блестки, светоотражающий гель-лак, — отмечает нейл-эксперт. — Короткие ногти с витражным покрытием очень сильно напоминают драгоценные камни, особенно если используется красный, синий или зеленый витраж.

Красный прекрасный

Оттенки красного всегда смотрятся празднично. Добавляем современные покрытия — и получаем красоту на короткие ногти.

Такому красному место точно только в свете софитов Источник: novikova.oksanaa / Vk.com







— Этой зимой снова стали актуальны различные оттенки бордового и красного цветов, — отмечает Оксана Новикова.

Нестареющий нюд

А вот идея для тех, кто не очень любит дизайн на ногтях, но перед новогодней ночью хочет как-то выделиться. Нейл-мастера отмечают, что в таких случаях всегда прекрасно смотрится нюдовый цвет.

— Он делает руку нежной и женственной, а пара тонких линий придадут свою изюминку. И самое главное — такой маникюр подойдет абсолютно под любой наряд, — подсказывает Анна Еремина.

Вариант для квадратной формы ногтей Источник: novikova.oksanaa / Vk.com







— Нюд в сочетании с блестками разного размера популярен в любое время года, но в этом сезоне актуален нюд не такой плотный, как раньше, а немного полупрозрачный, что подчеркивает натуральность коротких ногтей, — отмечает мастер Оксана Новикова.

Изысканный френч

Френч уже многие десятилетия не теряет своей актуальности и пользуется популярностью среди женщин даже в Новый год.

— Французский маникюр — вечная классика, ассоциируется он с ухоженностью и естественностью. По сей день французский маникюр остается номером один в нейл-дизайне, — считает Анна Еремина.

Добавьте немного блеска в классический френч — и вот вам праздничные ноготочки Источник: master_flomastervbg / Vk.com







— Френч и идеальный красивый миндаль правильной формы — для леди, которые любят сдержанность, а вариативность образов достигается одеждой, — предлагает Светлана Оборина. — Леди, которым важно управлять вниманием, но при этом они позиционируют себя как эксперты, деловые, серьезные, — подойдет блестящий френч и лаконичный короткий квадрат.