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Образ жизни Это на Новый год обзор С таким маникюром вы будете королевой новогодней вечеринки: 7 неотразимых идей от мастеров

С таким маникюром вы будете королевой новогодней вечеринки: 7 неотразимых идей от мастеров

Девушки, настало время блистать!

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Читательницы Городских порталов не прячут пальчики в варежки — они уже выбирают, какой маникюр сделают на Новый год

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Пока мы еще заняты своими повседневными делами, к нам плавно подкрадывается год Змеи. Кому-кому, а девушкам самое время задуматься о том, как встретить его во всей красе. Один из основных нюансов — какой маникюр сделать на новогоднюю вечеринку, чтобы точно быть самой неотразимой. Если вы не хотите долго выбирать из всего многообразия вариантов, мы заранее позаботились обо всем и попросили нейл-мастеров подсказать нам актуальные и красивые варианты. В итоге у нас набралось 7 шикарных идей маникюра, которые вы можете использовать на корпоративе или дружеской вечеринке как секретное оружие, которое каждого сразит наповал своим блеском.

Нестандартная форма и яркий дизайн

Как отмечает ведущий инструктор Zet Color Анна Левчук, в преддверии праздников даже любительницы классических нюдовых оттенков готовы рискнуть и выбрать яркий дизайн. Это отличная возможность внести частичку Нового года в повседневную жизнь.

— Для мастеров новогодние дизайны — это простор для творчества. Появляется шанс предложить клиентам что-то экстравагантное под соусом праздничного настроения, — рассказала Анна Левчук. — Клиенты охотно соглашаются на смелые идеи. Это взаимовыгодный процесс, когда и мастер, и клиент с удовольствием участвуют в создании праздничного образа.

Для повседневной носки такой маникюр точно не подойдет

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Маникюр с символом года

Инструктор Александра Азовкина предлагает оригинальный дизайн с использованием символа Нового года — цветка пуансеттии. Акварельное изображение на искрящейся базе, напоминающей блеск бенгальских огней, создает идеальный праздничный маникюр.

Маникюр нежный, как зимушка-зима

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— Пуансеттия — своеобразный символ Нового года, который часто используют для украшения праздничного застолья. Его прекрасная акварельная версия в сочетании с искрящейся базой, напоминающей блеск бенгальских огней, создали прекрасный новогодний маникюр, — объясняет мастер Александра Азовкина.

Хищные принты

Еще одна интересная идея от мастеров — наращивание с использованием прозрачной искры, перекрытой золотым топом «кошачий глаз». Растяжка черным муссом добавляет глубины и загадочности дизайну. Такой маникюр отлично подойдет для новогодней вечеринки.

Такой черно-белый дизайн самое то на Новый год — под стать змее

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— Здесь наращивание прозрачной искрой перекрыто золотым топом «Кошка 12D», сделана растяжка черным муссом, — объясняет тонкости этого дизайна мастер маникюра Елена Терентьева.

Новогодние мотивы

Популярными остаются классические новогодние мотивы: снежинки, елочки, подарочные коробки. Мастера предлагают использовать для их создания различные техники: стемпинг, роспись тонкой кистью, объемный дизайн. А комбинация нескольких техник позволяет создать уникальный праздничный маникюр.

Этот маникюр создаст новогоднее настроение даже у мисс Гринч

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Акварельный дизайн

Цветовая гамма новогоднего маникюра традиционно включает красный, зеленый, золотой и серебряный. Однако бьюти-специалисты рекомендуют не ограничиваться только этими оттенками. Глубокий синий, насыщенный фиолетовый, нежно-розовый также прекрасно подходят для создания праздничного настроения.

Вам тоже напоминает морозные узоры на стеклах?

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Акварельный дизайн в нейл-арте позволяет создать эффект размытия, переходов и художественных мазков, напоминающих картины. Синие оттенки с белыми разводами и блестящими акцентами — стильное комбо для завершения новогоднего образа.

Больше блеска

Особое внимание стоит уделить блеску и сиянию. Мастера советуют использовать глиттеры, шиммеры, втирки для создания эффекта сверкающего снега или мерцающих звезд. Такие элементы добавят маникюру праздничного шика и будут отлично смотреться в свете новогодних гирлянд.

Мерцание снега — теперь и на ваших ноготочках

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Минимализм — для самых скромных

Если экстравагантность не про вас даже на Новый год, то в этом сезоне нейл-мастера предлагают минималистичные дизайны. Тем, кто предпочитает сдержанный стиль, для праздничной вечеринки подойдет однотонное покрытие с небольшим акцентом в виде золотой полоски или одиночной снежинки. Такой маникюр будет уместно смотреться и после новогодних праздников.

Словно следы по снегу

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Главный секрет новогоднего маникюра

Важно помнить о качестве выполнения маникюра. Бьюти-специалист Анна Левчук подчеркивает, что даже самый простой дизайн должен быть выполнен безупречно. Аккуратность и внимание к деталям — ключ к созданию идеального новогоднего маникюра.

Новогодний маникюр — это не только красивый дизайн, но и возможность порадовать себя, создать праздничное настроение. Экспериментируйте, пробуйте новые техники и не бойтесь ярких цветов. Ведь наступающий год Змеи — самое подходящее время для волшебных перемен, в том числе и в маникюре.

Ну и не забывайте про нежный маникюр со снежинками — недавно мы показывали вам 4 обольстительные идеи, которые будут в тренде всю зиму.

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