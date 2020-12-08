Бывший директор «Метростроя» Александров отпущен под подписку о невыезде. Почти год он провел в СИЗО и под домашним арестом

Мера пресечения для бывшего гендиректора «Метростроя» Николая Александрова, арестованного год назад, изменена на подписку о невыезде. На днях его семья передала часть акций «Стройтрансгазу».



По данным «Фонтанки», 8 декабря истек срок содержания Александрова под домашним арестом. Следствие не вышло в суд с ходатайством о продлении данной меры пресечения, и Александров дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.



Напомним, в изоляции разной степени строгости Александров содержится год. Впервые его задержали 10 декабря 2019 года по обвинению в растрате, дело касалось фиктивной, по версии следствия ФСБ, закупки щебня при строительстве Фрунзенского радиуса. Он был отправлен в СИЗО, однако затем переведен под домашний арест. Впоследствии такие перемещения ему приходилось делать еще несколько раз по мере того как предъявлялись новые эпизоды — по закупке кабеля и по строительству бизнес-центра на Левашовском проспекте. В последнем случае было также арестовано имущество бывшего гендиректора «Метростроя».

