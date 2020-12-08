Бывший директор «Метростроя» Александров отпущен под подписку о невыезде. Почти год он провел в СИЗО и под домашним арестом

Мера пресечения для бывшего гендиректора «Метростроя» Николая Александрова, арестованного год назад, изменена на подписку о невыезде. На днях его семья передала часть акций «Стройтрансгазу».
По данным «Фонтанки», 8 декабря истек срок содержания Александрова под домашним арестом. Следствие не вышло в суд с ходатайством о продлении данной меры пресечения, и Александров дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, в изоляции разной степени строгости Александров содержится год. Впервые его задержали 10 декабря 2019 года по обвинению в растрате, дело касалось фиктивной, по версии следствия ФСБ, закупки щебня при строительстве Фрунзенского радиуса. Он был отправлен в СИЗО, однако затем переведен под домашний арест. Впоследствии такие перемещения ему приходилось делать еще несколько раз по мере того как предъявлялись новые эпизоды — по закупке кабеля и по строительству бизнес-центра на Левашовском проспекте. В последнем случае было также арестовано имущество бывшего гендиректора «Метростроя».
За прошедший год в «Метрострое» дважды сменилось руководство: на смену Александрову пришел экс-председатель КРТИ Сергей Харлашкин, однако и он уже покинул должность, оставив кресло вакантным. Параллельно в «Метрострое» развивался корпоративный конфликт, в результате которого у предприятия нет избранного совета директоров. Оно находится под процедурой наблюдения, хотя и продолжает строить подземку.
Кроме того, правительство города сменило подход к организации отрасли. Сначала «Стройтрансгаз», а затем ВТБ провели переговоры со Смольным по поводу организации совместного предприятия по сооружению метро. В итоге СП будет создано с ВТБ на базе уже существующего «Метростроя Северной столицы», оно должно получить статус единственного поставщика. Несмотря на это, руководитель дочки СТГ Константин Ерошенко, который ранее пытался стать директором «Метростроя», выкупил часть акций, которые принадлежат семье Александровых. Сам Николай Александров продолжает напрямую владеть 24,99% в уставном капитале.