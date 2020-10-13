Следующая станция — ВТБ. «Метрострой» продолжает движение до конечной

ВТБ встал в очередь к петербургскому метростроению вслед за китайским бизнесом и Геннадием Тимченко. Стоит он вплотную к «Стройтрангазу», но город выбор еще не сделал.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

ВТБ решил не отставать от последней моды и зарегистрировал в Петербурге очередной «Метрострой». Выглядит это как подготовка к революции в отрасли, однако так же выглядела и весенняя активность Геннадия Тимченко, а воз и ныне там. Пикантности добавляет тот факт, что все неофиты подземного рынка решили прописаться в одном и том же офисном здании, однако говорят — совпадение.

АО «Метрострой Северной столицы» зарегистрировано 9 октября; основная деятельность, как нетрудно догадаться, строительство железных дорог и метро. Уставной капитал — 100 тысяч рублей, учредитель - «ВТБ Девелопмент». Директор — человек статусный. Александр Романов успел поруководить несколькими структурами банка, включая «ВТБ Инфраструктурный холдинг» и ООО «Пуск» (занимается проектными работами и техническим контролем). Но у петербуржцев на слуху другие предприятия, где Романов был директором. Это «Топливно-заправочный комплекс «Пулково», которым владеют «Роснефть» и ВТБ, и который реализует проект в петербургском аэропорту. Это «Магистраль двух столиц», которая строила на основе ГЧП и продолжает эксплуатировать два «петербургских» участка М-11. И это «Магистраль Северной столицы» - концессионер Западного скоростного диаметра.

Создание компании с говорящим названием - это не первая интервенция на монопольный до сих пор рынок. На фоне пике, в котором находится петербургский «Метрострой», оставшийся без совета директоров и гендиректора, в Смольный протоптал дорожку «Стройтрансгаз» (СТГ) Геннадия Тимченко. Предложение было простое — создать новую компанию, которая разгонит депрессивную отрасль. СТГ, собственно, сам и зарегистрировал АО «Метротрансстрой», а его директора попытались поставить во главе традиционного «Метростроя», но безуспешно. Параллельно интерес к судьбе традиционного строителя подземки выражали в Поднебесной, но куда реальнее казалась информация о «крупном банке с госучастием», которому для окончательного решения требуются данные аудиторов. По информации издания, имелись в виду соответственно ВТБ и один из членов большой аудиторской четверки — КПМГ. Две этих аббревиатуры — СТГ и ВТБ — двигались параллельно. Как рассказывают участники процесса, близкие к транспортному блоку правительства, на совещаниях обсуждался принципиально различный акционерный состав гипотетического наследника «Метростроя». «Фонтанка» уже писала, что в изначальном сценарии «Стройтрансгаза» он единолично владел «Метротрансстроем», а потом делился с городом; в каких пропорциях — не известно, но собеседники издания утверждали, что СТГ интересно сохранить контроль за предприятием. Насколько это интересно городу — вопрос; Смольный слишком много лет пытался перехватить рычаги управления «Метростроем» у семьи Александровых, чтобы теперь снова получить в качестве подрядчика частную компанию.

Никаких соглашений не достигнуто и тем более не подписано, но, по информации «Фонтанки», в случае с ВТБ звучали более приятные уху чиновника 25%. Сюжетные линии курьезным образом пересекаются на площади Конституции, в бизнес-центре «Лидер Тауэр», где зарегистрирована новая компания ВТБ «Метрострой Северной столицы». Тот факт, что там прописан уже упоминавшийся «Пуск», менее всего удивителен: логично рассаживать профильные активы через стенку друг от друга. Зато бросается в глаза, что здесь же зарегистрирован и пресловутый «Метротрансстрой» СТГ. Так-то бизнес-центр престижный, вот и УК «Глобал Портс» рядом сидит. Однако примечательно, что все столпившиеся у одра «Метростроя» оказались соседями. Это не единственное, что объединяет ВТБ и СТГ в последнее время. Можно вспомнить про Пермскую концессионную компанию (ПКК), которая создавалась в 2016 году специально для строительства моста через реку Чусовую. ВТБ принадлежало 49,90%, вторым участником был сначала «Стройпроект», а затем — аффилированое с ним общество «Актив». 21 июня 2017 было заключено концессионное соглашение на строительство второй очереди Чусовского моста и реконструкции старого. «Договор подряда по строительству был подписан генеральным директором ООО «Пермская концессионная компания» Алексеем Шулеповым и генеральным директором АО «Стройтрансгаз» Михаилом Хряповым, - говорится на сайте компании. - Подписание документа проходило в присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова и губернатора Пермского края Максима Решетникова».

Генподрядчиком строительства был выбран СТГ, а в 2017 году банк вышел из «Пермской концессионной компании», сделав «Актив» единоличным собственником. Летом 2020 года «Актив» продал ПКК петербургской компании СПК, созданной за полтора месяца до этого. Ее собственником официально является Александр Кокорин, а гендиректором ПКК стал Алексей Флегантов. Последний пи этом параллельно руководит компанией «СКА Арена», которая занимается строительством ледового дворца на месте разрушенного СКК. Бывшим директором «СКА Арена» и ее нынешним бенефициаром является Игорь Забиран — гендиректор «Стройтрансгаза». Надо ли говорить, что и «СКА Арена», и СПК — новый собственник «Пермской концессионной компании» - зарегистрированы все там же, на пл. Конституции, в одном и том же помещении. Гендиректор «ВТБ Девелопмент» Александр Ольховский ответил на вопрос о том, должно ли соседство с компаниями Геннадия Тимченко наводить на мысли о подземном партнерстве: «Нет, не должно. «Пуск» - это тоже «ВТБ Инфраструктурный холдинг», и все, что к «ВТБ Инфраструктурный холдинг» имеет отношение — естественно, мы в любом случае так или иначе одним фронтом будем решать задачи. А перечисленные вами как потенциальные партнеры — не надо об этом. Однозначно ваше направление мысли неверное».

Впрочем, корректировать направление Ольховский не стал, как не стал и комментировать цель создания учрежденной компании «Метрострой Северной столицы». Замкнулся в себе и «Стройтрансгаз». Фигуру умолчания поддержал аппарат вице-губернатора Максима Соколова, который, как уже говорилось, когда-то присутствовал при подписании пермского соглашения. Создается впечатление, что все застыли в преддверии какого-то решения; это сквозит и в комментарии пресс-службы ВТБ, которая единственная не стала уходить во внутреннюю эмиграцию. «Компания создана с целью участия в проектах по развитию инфраструктуры Санкт-Петербурга, - сообщили там. - Группа ВТБ является надежным партнером города уже более 10 лет и реализовывает знаковые для северо-западного региона инфраструктурные объекты. ВТБ Инфраструктурный Холдинг заинтересован в участии в крупных инфраструктурных проектах на территории всей страны, в том числе в сфере транспортной инфраструктуры Санкт Петербурга, но говорить о конкретном проекте, его возможных параметрах или предполагаемом партнерстве на данный момент преждевременно».

ВТБ рассматривается как основной потенциальный партнер города по строительству Широтной магистрали скоростного движения, и председатель правления банка Андрей Костин заявлял о готовности привести половину необходимых инвестиций. Так что некоторые собеседники «Фонтанки» даже увидели в новом подземном активе ВТБ возвращение к идее тоннеля под Невой в рамках строительства трассы. Правда, надо учесть, что в перечне видов деятельности «Метростроя Северной столицы» значится строительство как тоннелей, так и мостов. Все это из области совсем уж туманной конспирологии, куда ближе - вероятное будущее «Метростроя». Напомним, компания находится под процедурой наблюдения в рамках дела о банкротстве, суд пока признал обоснованными требования кредиторов на 6 млрд рублей. При этом между самими кредиторами нет единства: АБ «Россия» пытается подвинуть в очереди «Газпромбанк», который за счет кредитного договора с «Метростроем» оказался в списке получателей текущих платежей, а не реестровых. Как в этой ситуации может поучаствовать ВТБ, пока вопрос. По данным «Фонтанки», в качестве рабочего обсуждался вариант, при котором он выкупает долги «Метростроя» у других банков.

«В этом случае ВТБ становится основным кредитором и, например, может провести контролируемое банкротство, - говорит собеседник издания в транспортном блоке. - Это принципиально отличается от текущей ситуации, потому что позволит сохранить дорогое оборудование — главный технический актив компании. Людей на это время можно перевести в параллельно создаваемую компанию, а ее завести на субподряд по действующим контрактам». Представители временного управляющего не стали комментировать возможное появление ВТБ в сюжете «Метростроя». Николай Кудин, «Фонтанка.ру»