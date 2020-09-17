«Надежда» была на Москву. «Метрострой» досрочно выгоняют со строительства подземки в столице

По данным «Фонтанки», письмо «Метрострою» от московского заказчика датировано 16 сентября. АО «Управление развития строительных технологий» (УРСТ) напоминает петербургскому предприятию условия заключенного в августе 2019 года контракта: построить двухпутные перегонные тоннели от станции «Можайская» до переходной камеры за станцией «Давыдково». Кроме того: каждое 15-е число предоставлять исполнительную документацию, еженедельно и ежемесячно — планы работ, каждый месяц — сдачу-приемку промежуточных этапов.

То, что происходит сейчас, УРСТ называет критической ситуацией: систематическое нарушение требований охраны труда и всяческой безопасности, а также условий проектной документации. Сюда же — непредоставление отчетов и графиков, срыв сроков — в том числе промежуточных. После такой преамбулы насчет вывода гадать не приходится.

«Все вышеперечисленные нарушения со стороны ОАО «Метрострой» однозначно свидетельствуют о ненадлежащем исполнении субподрядчиком договорных обязательств как в части объемов выполняемых работ, так и сроков их выполнения, что создает реальные опасения того, что договор не будет исполнен субподрядчиком надлежащим образом и в установленные сроки, — подводит черту заказчик. — На основании вышеизложенного АО «УРСТ» уведомляет ОАО «Метрострой» об одностороннем отказе от договора».

Окончательный развод произойдет по истечении 15 суток после получения уведомления. Однако уже сейчас «Метрострой» должен остановить проходку, провести сверку взаиморасчетов и предъявить результаты работ.



«Надежде» предстояло оставить за собой тоннель диаметром 10,3 метра и длиной 1400 метров; потом её надо было протащить через станцию «Давыдково»; далее — устройство вентперекрытия, жесткого основания и верхнего строения пути. В декабре 2020 года — сдаваться.



На фоне привычного отставания по срокам в Петербурге, исполнение московского контракта — по крайней мере, декларированное — было в новинку, там шли с опережением. В марте прокопали более 300 метров, ставили более 5 колец в сутки, освоили 370 млн. Вообще, новости компании сочились оптимизмом: март оказался самым успешным месяцем за полгода, а к лету «Метрострой» на всех объектах выполнил работ на 6 млрд. На предприятии не скрывали, что обязаны этим именно щитовой проходке — т.е. главным образом московскому контракту и Красносельско-Калининской линии.



На этом светлая полоса закончилась. Пандемия отрезала от метростроительных планов города 5 млрд рублей: практически без финансирования осталась Лахтинско-Правобережная линия, на которую чуть больше миллиарда перекинули с юго-запада только в сентябре. В целом в три летних месяца уместилось столько всего, что 2019-й уже не кажется таким безнадежным: возобновление банкротного процесса c налоговой, блокировка счетов Газпромбанком, остановка проходки на юго-западе из-за претензий Ростехнадзора, гибель рабочего, забастовка субподрядчиков.

