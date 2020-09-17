«Надежда» была на Москву. «Метрострой» досрочно выгоняют со строительства подземки в столице
У петербургского «Метростроя» на фоне секвестра бюджета и заблокированных счетов отнимают самый стабильный источник денег. Москвичи расторгают с ним контракт на столичную подземку.
По данным «Фонтанки», письмо «Метрострою» от московского заказчика датировано 16 сентября. АО «Управление развития строительных технологий» (УРСТ) напоминает петербургскому предприятию условия заключенного в августе 2019 года контракта: построить двухпутные перегонные тоннели от станции «Можайская» до переходной камеры за станцией «Давыдково». Кроме того: каждое 15-е число предоставлять исполнительную документацию, еженедельно и ежемесячно — планы работ, каждый месяц — сдачу-приемку промежуточных этапов.
То, что происходит сейчас, УРСТ называет критической ситуацией: систематическое нарушение требований охраны труда и всяческой безопасности, а также условий проектной документации. Сюда же — непредоставление отчетов и графиков, срыв сроков — в том числе промежуточных. После такой преамбулы насчет вывода гадать не приходится.
«Все вышеперечисленные нарушения со стороны ОАО «Метрострой» однозначно свидетельствуют о ненадлежащем исполнении субподрядчиком договорных обязательств как в части объемов выполняемых работ, так и сроков их выполнения, что создает реальные опасения того, что договор не будет исполнен субподрядчиком надлежащим образом и в установленные сроки, — подводит черту заказчик. — На основании вышеизложенного АО «УРСТ» уведомляет ОАО «Метрострой» об одностороннем отказе от договора».
Окончательный развод произойдет по истечении 15 суток после получения уведомления. Однако уже сейчас «Метрострой» должен остановить проходку, провести сверку взаиморасчетов и предъявить результаты работ.
Свой взор на Москву «Метрострой» обратил в 2019 году — вероятно, самом жутком в истории предприятия (хотя всегда есть куда падать). Город тогда разорвал все контракты с предприятием, однако затем передумал. Параллельно компания судилась с налоговой и старалась наверстать навсегда упущенные сроки по сдаче хотя бы фиолетовой линии метро. В тот момент, когда «Метрострой» остро нуждался в ритмичном финансировании, ему отказали в гарантированном, казалось, контракте метрополитена — по реконструкции депо «Дачное» за 4 с лишним миллиарда. Тогдашний гендиректор Николай Александров пошел экстенсивным путем и заявился в столицу, где метростроение происходит в режиме нон-стоп. На конкретный участок Большой кольцевой линии от «Можайской» до «Давыдково» «Метрострой» претендовал в одиночестве и 12 августа заключил контракт на 7 млрд рублей.
Главный технологический актив петербургского «Метростроя» — проходческий щит для двухпутных тоннелей «Надежда». Наверное, когда агрегату производства Herrenknecht давали такое имя, думали только о позитивных коннотациях. В итоге оно добавляло символизма любой новости метростроения последних лет: три года назад щит дополз до «Приморской», и стало понятно, что хоть тушкой, хоть чучелом, до чемпионата мира — 2018 мы доберемся. Зато не оправдалась надежда на продолжение стройки дальше за «Беговую»: щит пытались удержать в городе, предпринимали отчаянную попытку запроектировать хоть бы маленький участок необходимого тоннеля, но в итоге ничего не срослось. Тогда проходческий комплекс с говорящим названием повезли в Москву, когда там забрезжила надежда на финансирование, оторванное от петербургского бюджета.
В конце 2019 года Николай Александров был задержан по делу о растрате. Когда суд избирал ему меру пресечения, глава предприятия убеждал, что в изолятор ему никак нельзя: «У нас два действующих договора на новые линии метро. Все банки завязаны на мне, я веду переговоры с банками. У нас есть секретные объекты. Есть действующий контракт в Москве, в январе должны стартануть. Люди идут на фамилию Александров, верят, хотят работать». В тот раз не помогло, Александрова отправили под стражу; сейчас, после нескольких итераций и новых предъявленных эпизодов, он под домашним арестом.
Кресло директора занял Сергей Харлашкин, бывший председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры, от которого обычно «Метрострой» и добивался финансирования. В итоге в Москве стартанули не в январе, а в конце февраля 2020 года, в присутствии Сергея Собянина.
«Надежде» предстояло оставить за собой тоннель диаметром 10,3 метра и длиной 1400 метров; потом её надо было протащить через станцию «Давыдково»; далее — устройство вентперекрытия, жесткого основания и верхнего строения пути. В декабре 2020 года — сдаваться.
На фоне привычного отставания по срокам в Петербурге, исполнение московского контракта — по крайней мере, декларированное — было в новинку, там шли с опережением. В марте прокопали более 300 метров, ставили более 5 колец в сутки, освоили 370 млн. Вообще, новости компании сочились оптимизмом: март оказался самым успешным месяцем за полгода, а к лету «Метрострой» на всех объектах выполнил работ на 6 млрд. На предприятии не скрывали, что обязаны этим именно щитовой проходке —
На этом светлая полоса закончилась. Пандемия отрезала от метростроительных планов города 5 млрд рублей: практически без финансирования осталась Лахтинско-Правобережная линия, на которую чуть больше миллиарда перекинули с юго-запада только в сентябре. В целом в три летних месяца уместилось столько всего, что 2019-й уже не кажется таким безнадежным: возобновление банкротного процесса c налоговой, блокировка счетов Газпромбанком, остановка проходки на юго-западе из-за претензий Ростехнадзора, гибель рабочего, забастовка субподрядчиков.
Параллельно в Смольный не стесняясь зашел «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко и предложил закончить этот сюжет — в смысле создать новую метростроительную компанию. Для этого был создан почти тезка — «Метротрансстрой»; его директора семья Николая Александрова попыталась посадить на место Харлашкина. Сделать это сразу не позволили ставленники Смольного в совете директоров, на что последовал мощный ответ: годовому собранию акционеров не хватило кворума, и компания осталась без избранного совета директоров.
К этому собранию Харлашкин подготовил отчет — не востребованный в итоге, но показательный. Если за первое полугодие «Метрострой» выручил 4 млрд рублей, то в задачах на весь 2020 год значились аж 17,4 млрд только от текущих контрактов; из них треть ждали из Москвы. Собеседники «Фонтанки», близкие к «Метрострою», говорят, что на самом деле именно Большая кольцевая линия столичной подземки была самым надежным источником финансирования предприятия, позволяя закупать материалы и показывать приличные цифры. По их словам, несколько недель назад в Москве проходило совещание по реализации контракта, но из высшего руководства компании туда никто не поехал. Корпоративный конфликт к тому времени полыхал вовсю, доверенность на подпись документов была выписана заместителю директора Старкову, а в конце августа Харлашкин покинул компанию. С этого момента в ней не было ни избранного совета директоров, ни генерального директора. Теперь же, если УРСТ не пойдет на попятную, не будет и самой наполненной ложки: по контракту в Москве еще остался неотработанный аванс. А в Петербурге, если верить секвестированному АИП и даже предположить, что «Метрострой» выберет все лимиты на 2020 год, осталось к оплате немногим больше 2 млрд.
В самой компании не стали комментировать ситуацию с московским контрактом. По официальной информации, в июле «Надежда» дошла до «Давыдково», на первом участке уже сооружается жесткое основание и вентперекрытие. В августе щит приступил к новому километровому этапу в сторону станции «Аминьевское шоссе».
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»