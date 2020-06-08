На строительстве станции «Горный институт» погиб рабочий, второй в больнице

«Несчастный случай, в результате которого погиб электрослесарь-монтажник, произошел 8 июня на шахте № 572 во время работ по монтажу ригельного подкрепления, — рассказали в «Метрострое». — Предварительно причиной несчастного случая стало нарушение проекта производства работ и несоблюдение правил техники безопасности. Погибший рабочий имел стаж работы более 16 лет, своевременно проходил плановый инструктаж по промбезопасности. По факту несчастного случая ведется проверка».

По данным «Фонтанки», происшествие случилось на станции утром 8 июня во время работ в боковом станционном тоннеле диаметром 8,5 метра. Соответственно, примерно с такой высоты и упали двое рабочих филиала «Метростроя» — Горно-строительного управления. Один из них, 1966 года рождения, погиб, второй госпитализирован с переломом лодыжки.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». По версии следствия, имело место нарушение техники безопасности, в результате чего произошло опрокидывание строительной люльки.



В настоящее время проводится осмотр места происшествия с участием сотрудников Управления криминалистики, а также представителей Государственной инспекции труда. Назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели, изымается необходимая документация, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

