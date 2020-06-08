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08.06.2020 16:57
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На строительстве станции «Горный институт» погиб рабочий, второй в больнице

Несчастный случай произошел во время монтажа оборудования на строящейся станции 4-й линии петербургского метрополитена. Возбуждено уголовное дело.

«Несчастный случай, в результате которого погиб электрослесарь-монтажник, произошел 8 июня на шахте № 572 во время работ по монтажу ригельного подкрепления, — рассказали в «Метрострое». — Предварительно причиной несчастного случая стало нарушение проекта производства работ и несоблюдение правил техники безопасности. Погибший рабочий имел стаж работы более 16 лет, своевременно проходил плановый инструктаж по промбезопасности. По факту несчастного случая ведется проверка».

По данным «Фонтанки», происшествие случилось на станции утром 8 июня во время работ в боковом станционном тоннеле диаметром 8,5 метра. Соответственно, примерно с такой высоты и упали двое рабочих филиала «Метростроя» — Горно-строительного управления. Один из них, 1966 года рождения, погиб, второй госпитализирован с переломом лодыжки.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». По версии следствия, имело место нарушение техники безопасности, в результате чего произошло опрокидывание строительной люльки.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия с участием сотрудников Управления криминалистики, а также представителей Государственной инспекции труда. Назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели, изымается необходимая документация, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Напомним, в конце мая горнопроходческий комплекс «Аврора» закончил проходку наклонного хода на станции «Горный институт».

Станция «Горный институт» по планам должна открыться в 2022 году и стать конечной станцией Правобережной (четвёртой) линии за станцией «Театральная», которая также еще строится. Планируется, что у станции будет два вестибюля: первый появится в районе пересечения Большого проспекта и 24–25-й линий Васильевского острова, второй — недалеко от перекрёстка 23-й линии и Масляного канала. Между тем в рамках корректировки бюджета 2020 года предполагается, что с Лахтинско-Правобережной линии, которую продолжает «Большой проспект», снимут большую часть финансирования: вместо 4,5 млрд оставят 960 млн рублей.

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Комментарии (3)

Nafanka
" Один из них, 1966 года рождения, погиб" (с)
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Опять ПРЕДпенсы за копейки гробятся, как штрафбатники! Хоть бы успели ЭТУ линию достроить пока ещё живы советские спецы, а уж остальные линии пусть строят ДЮЖЕ умные юрЫсты-ИкономЫсты с их "бредовыми идеями"! Уж Собчака должно было хватить на сто лет вперёд! Ан нет всё ломимся дальше по своим граблям-кактусам... )))
Философ (не тролль)
Всех метростроевцев на переаттестацию в Ростехнадзор. С 1997 г. в России нет техники безопасности, а они ее до сих пор нарушают.
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