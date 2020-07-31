«Метрострой» остановил проходку на юго-западе и сменил акционеров

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

По данным «Фонтанки», на одном из участков Красносельско-Калининской линии метрополитена приостановлена работа. Проблема в этот раз не в деньгах: судя по внутреннему документу «Метростроя», тоннель копают быстрее, чем подводят под него вентиляцию. Ростехнадзор недоволен. Зато у акционеров появилось время перераспределить акции компании — как водится, в пределах одной семьи.

Приказ о приостановке работ (имеется в распоряжении «Фонтанки») подписан Алексеем Старковым, первым заместителем директора и одновременно главным инженером «Метростроя». По данным редакции, приказу предшествовал очередной визит Ростехнадзора, частого гостя на стройках подземки.



Согласно документу, 29 июля были осмотрены горные выработки шахты № 845-бис и выявлены нарушения требований безопасности при строительстве подземных сооружений: «сверхнормативное отставание вентиляционного става от зоны забоя» и «частичное отсутствие электросоединителей между рельсами откатных путей», а также «несрабатывание световой системы оповещения людей об аварии». Если переводить, речь идет о том, что ветку копали быстрее, чем сооружали под нее вентиляцию и аварийное оповещение. В связи с этим Старков обращается к руководству ОП «Тоннельный отряд» УМ-филиал АО «Метрострой» (да, вот так громоздко именуется подразделение): оно должно приостановить проходку, устранить все нарушения, после чего профильная служба проведет проверку и убедится в возможности продолжать работы.



Под шахтами в данном случае имеются в виду строительные площадки, всего на Красносельско-Калининской линии их шесть: № 841–845 и 845-бис.

Напомним, на данном этапе к осени 2023 года строится лишь один перегон коричневой линии: от новой станции «Юго-Западная» («Казаковская») до «Путиловской» (будет пересадочной с «Кировским заводом»). Но конкретно шахта № 845-бис находится на ул. Маршала Говорова, и к ней относится соединительная ветка от «Путиловской» к станции «Нарвская» на Кировско-Выборгской линии. Дело в том, что в планах Смольного есть и строительство депо «Красносельское» — но позже, уже после появления «Юго-Западной». Участок всего из двух станций может функционировать без депо лишь в одном случае: если поездам есть где оборачиваться и куда уезжать на «ночевку». Для этого и нужна соединительная ветка от «Путиловской» к действующей красной линии метро.



Незапланированная приостановка проходки метро в последние два с лишним года стала недоброй традицией. На той же коричневой линии это уже происходило в январе; в тот раз руководство «Метростроя» и рабочие спорили о причинах — то ли техническое согласование, то ли задержки зарплат. А в целом кризис в предприятии 2018–2019 годов регулярно ознаменовывался отказом проходчиков запускать щит. При этом руководство запрещало рабочим бастовать под тем предлогом, что речь идет об опасном и технически сложном сооружении. Да и в суде, споря с налоговой, «Метрострой» настаивал, что «любая незначительная остановка производства работ приведет к аварийной ситуации, которая повлечет за собой необратимые последствия: осадку грунта, которая создаст угрозу безопасности близлежащего здания Мариинского театра» (тогда речь шла о Лахтинско-Правобережной линии. — Прим. ред.).



По поводу нынешней ситуации в компании подчеркивают: проблема именно на соединительной ветке. «Все остальные участки работают в штатном режиме, — прокомментировали в пресс-службе. — Решение о приостановке проходки принято после проверки, проведенной совместно с Ростехнадзором, в связи с необходимостью приведения в соответствие с нормами промышленной безопасности системы вентиляции, рельсовых путей и системы аварийного светового оповещения. Ориентировочный срок устранения замечаний — неделя, после чего состоится приемка этих работ комиссией, и проходка возобновится».

В целом на данный момент из почти 1900 метров соединительной ветки пройдено 325. Основной перегон «Юго-Западная» — «Путиловская» строится в виде двух однопутных тоннелей (а не одного двухпутного, как, например, Фрунзенский радиус). Один из тоннелей уже целиком пройден, по второму работы начались в конце июня. Кроме того, 9 июля была завершена проходка наклонного хода на «Юго-Западной».



В то же время основным сюжетом строительства метро снова стала нехватка финансирования. Напомним, «Метрострой» отчитывался о хороших результатах освоения бюджетных средств — 6 млрд за первое полугодие 2020-го. Что случилось под конец этого периода, известно: бюджет перекроили под борьбу с коронавирусом и сняли с адресной инвестиционной программы комитета по развитию транспортной инфраструктуры 8 млрд, почти 5 из которых приходятся как раз на метро. Больше всего пострадала не коричневая, а оранжевая линия, которая потеряла сразу 3,5 млрд. Однако и перегон «Юго-Западная» — «Путиловская» похудел с 6 млрд до 4,5 млрд рублей; и одним миллиардом придется поделиться как раз с особо пострадавшей Лахтинско-Правобережной линией, решения ждут от Смольного. Впрочем, если судить по данным КРТИ, лимит финансирования конкретно по юго-западному метро не выбран. Всего на 2020 год по Красносельско-Калининской линии с учетом прошлогоднего аванса предусмотрено выполнение работ на 5,438 млрд рублей. На сегодняшний день выполнено на 2,051 млрд, или 38%; 300 млн находятся в приемке и будут оплачены в ближайшее время, говорят в комитете.



Между тем «Метрострой» поставляет новости не только из-под земли. Согласно сообщению компании от 31 июля, от доли в уставном капитале компании избавился Вадим Александров — многолетний гендиректор предприятия и отец еще одного бывшего директора и акционера, Николая Александрова, находящегося под домашним арестом. Александрову-старшему больше не принадлежат 13,62%, но ушли они недалеко: обладателем ровно такой же доли стала Александрова Ольга Евгеньевна, полная тезка супруги Николая Александрова. Раньше за ней числилось 0,01%. «Фонтанка» неоднократно рассказывала об акционерной коллизии в «Метрострое»: по общему числу обыкновенных акций у города есть большинство, однако за счет привилегированных, если они голосуют, семья Александровых может контролировать предприятие. Голосуют они в том случае, если дивиденды выплачиваются не полностью. Так и происходило все время, произойдет и в этом году: ранее совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров не начислять дивиденды за 2019 год, благо убыток превысил 5 млрд рублей.



Все эти события происходят на фоне новой активности вокруг и внутри «Метростроя». «Фонтанка» рассказывала о том, как совет директоров на том же совещании, где говорил о дивидендах, рекомендовал не утверждать годовой отчет и отчетность за прошлый год; случай нечастый и свидетельствующий о сложной корпоративной ситуации. Параллельно произошла блокировка счетов компании, а суд разморозил банкротное дело между ФНС и «Метростроем», погребенное ранее под мировым соглашением. На этом фоне в повестке все чаще мелькают новые игроки: о своем интересе к петербургскому метростроению (и теоретически к санации предприятия) сообщила российско-китайская корпорация. Одновременно в Смольном стали все чаще видеть «варягов» из «Стройтрансгаза»: они предлагают городу создать некоего «дублера» «Метростроя», который бы взял на себя сооружение подземки в Петербурге. По данным «Фонтанки», очередное такое совещание состоялось буквально накануне.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»