Петербургское метро переводят на новые рельсы. В туннель спускают выходца из структур Геннадия Тимченко

На пост главы «Метростроя» вместо Сергея Харлашкина метит Константин Ерошенко. За его плечами работа на фигуранта «трубного дела» и профессиональные связи с бенефициаром реконструктора СКК.

Фото: ОАО «Метрострой»

У единственного, но проблемного подрядчика Смольного по строительству метро может смениться руководство. Как стало известно «Фонтанке», вопрос о досрочном прекращении полномочий нынешнего руководителя «Метростроя» Сергея Харлашкина, в недавнем прошлом главы смольнинского комитета, может быть внесен в повестку внеочередного общего собрания акционеров компании, которое намечено на 21 сентября. С такой инициативой 10 августа выступила совладелец компании Ольга Александрова.

Известен и потенциальный преемник — Константин Ерошенко, который сейчас является советником Сергея Харлашкина. Если акционеры одобрят кандидатуру, рулить строительством петербургской подземки ему предстоит пять лет, следует из материалов, имеющихся в распоряжении издания.



Сергей Харлашкин руководит «Метростроем» с декабря 2019 года, до этого он работал в правительстве города на должности главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Топ-менеджер сообщил «Фонтанке», что сам расставаться с новой должностью не собирается. «Совет директоров в нынешнем составе представляет интересы города. Не очень представляю, на что рассчитывают инициаторы», — сказал он.

Между тем о том, что над головой Сергея Харлашкина сгущаются административные тучи, свидетельствовал тот факт, что ранее совет директоров, вместе с представителями Смольного, не рекомендовал собранию акционеров утверждать годовой отчет. Это случилось на фоне заморозки счетов и возобновления банкротного спора с налоговой инспекцией.

А вот Константина Ерошенко начали ассоциировать с петербургским метростроением относительно недавно. До этого его карьера была связана с энергетикой.

Любопытно, что инициатором расставания с Сергеем Харлашкиным и назначения Константина Ерошенко выступила новоиспеченный совладелец «Метростроя» Ольга Александрова. Как сообщала «Фонтанка», супруга бывшего гендиректора «Метростроя» Николая Александрова стала обладательницей 13,63% в уставном капитале общества лишь полторы недели назад. Ей перешли акции свекра и тоже бывшего руководителя предприятия Вадима Александрова. Таким образом, семья Александровых формально играет против смольнинского назначенца.



Но все может быть не так просто. В конце туннеля кадровых пертурбаций «Метростроя» просматриваются очертания будущей конфигурации петербургского метростроения и видна фигура миллиардера Геннадия Тимченко, с чьими структурами и связан Константин Ерошенко.

Как уже сообщала «Фонтанка», должность советника Харлашкина Ерошенко сейчас совмещает с управлением двумя компаниями с названием «Метротрансстрой». По словам информированных собеседников издания, именно это название звучало на совещаниях в Смольном, где представители компании «Стройтрансгаз» (СТГ), которую связывают с Геннадием Тимченко, предлагали городу создать новую метростроительную организацию.

Согласно ЕГРЮЛ, одна из них — АО «Метротрансстрой» — зарегистрирована в конце июля. Уставный капитал составляет 100 тысяч рублей. Собственник компании — «Стройтрансгаз». Адрес нового предприятия полностью совпадает с адресом ООО «СКА Арена», которое является концессионером по строительству нового ледового комплекса на месте СКК. При этом бенефициаром ООО «СКА Арена» числится Игорь Забиран, гендиректор «Стройтрансгаза».



Вторая компания — ООО «Метротрансстрой» — появилась в конце июня. В ее владельцах не значится «Стройтрансгаз».

Но карьерные траектории Константина Ерошенко и Игоря Забирана довольно близко пересекались ранее на энергетическом рынке Северной столицы.

В 2016–2017 годах оба трудились на различных должностях в блоке капитального строительства ПАО «Ленэнерго». В прошлом Игорь Забиран возглавлял «МТЭР Санкт-Петербург», связанную с братьями Ротенбергами. Эта компания получила контракты с городом после того, как в результате скандального «трубного дела» с рынка выбросило предыдущих подрядчиков. Сам Игорь Забиран после этого пришел на должность директора управления заказчика комитета по энергетике. Константин Ерошенко, в свою очередь, в 2015–2016 годах был заместителем генерального директора компании «Петроком», основного фигуранта «трубного дела». Собеседники «Фонтанки» считают, что назначение Константина Ерошенко продвинет интересы энергетических компаний, связанных с Геннадием Тимченко, которые присматриваются к рынку петербургского метростроения. Далее возможны различные сценарии — либо прямая передача контрактов «Метростроя» «Метротранстрою», либо же новая компания сначала выйдет на субподряды, а лишь затем, набравшись нужного для конкурсов опыта, будет бороться за право стать главным подрядчиком.



Борьба за рынок происходит на фоне сокращения метростроительной программы в Северной столице. Финансирование строительства оранжевой и коричневой линий урезано, а проходка на одном из участков Красносельско-Калининской линии остановилась после проверки Ростехнадзора.

Галина Бояркова, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

