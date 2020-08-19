«Метрострой» завалило корпоративным конфликтом. Компания фактически осталась без совета директоров

Годовое собрание акционеров «Метростроя» 19 августа обещало дать пищу для размышлений: дело в том, что ранее совет директоров не рекомендовал ему утверждать годовой отчет и бухгалтерскую отчетность предприятия. На корпоративном языке это обычно означает тяжелый разговор с гендиректором. На деле все оказалось еще круче: акционеры вообще не проголосовали ни по одному важному вопросу и главное — не выбрали совет директоров. Это новый акт развернувшейся войны, и он может затянуться. Повестка была насколько важной, настолько же и обычной для годового собрания: утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и выплаты дивидендов по результатам прошлого года, избрание членов совета директоров, ревизионной комиссии и утверждение аудитора. Необычным был контекст. Еще в июле совет директоров не рекомендовал собранию утверждать основные финансовые документы — годовой отчет и бухгалтерскую отчетность . Казалось, что под гендиректором Сергеем Харлашкиным закачалось кресло — тем более что обострились старые проблемы предприятия и появились новые.

Виднелись и интересанты такого качания: в Смольном с весны видят представителей «Стройтрансгаза» (СТГ) Геннадия Тимченко, которые предлагают создать новый «Квази-Метрострой». Название для него выбрали не столь вычурное, зарегистрировав компанию «МетроТрансСтрой». Управляет ею советник Харлашкина в «Метрострое» Константин Ерошенко, связанный с топ-менеджментом СТГ общим энергетическим прошлым. А прямо перед собранием образовался и общий фронт против Харлашкина. Ольга Александрова, супруга одного бывшего директора «Метростроя» и невестка другого, получила от свекра долю в уставном капитале 13,62% и на правах крупного акционера потребовала внеочередного общего собрания в сентябре: на нем предлагалось проголосовать за прекращение полномочий нынешнего гендиректора и выбрать нового; в качестве такового был предложен Константин Ерошенко . Однако это решение заблокировал Смольный, его представители в совете директоров сорвали кворум . В итоге точно по такой же схеме «прокатили» и общее годовое собрание акционеров. Если кого-то еще волновало утверждение годового отчета, то его ждал сюрприз: из всей повестки вообще проголосовали только за выбор ревизионной комиссии — благо для этого вопроса ниже требования по кворуму. Для остального не хватило голосов. Акции бывшего генерального директора Николая Александрова, который находится под домашним арестом, заблокированы в том числе для пользования, так что для кворума они априори потеряны; соответственно, чтобы сорвать голосование, требовалось не так уж много. Представителей Смольного на собрании как раз видели, а вторым важным отсутствующим стала Ольга Александрова, говорят собеседники, близкие к компании. «Фонтанка» связалась с Александровой, но она отказалась от комментариев.

Со стороны это похоже на симметричный ответ в духе «так не доставайся же ты никому». Главное во всем произошедшем — неизбранный совет директоров. В теории в нем должно быть 9 человек, однако председатель Александр Петров ранее взял самоотвод. В итоге к годовому собранию подходили в следующем составе: команду города представляли зампреды КРТИ, комтранса и КИО (Каргин, Матвеев и Герман, а также замначальника Петербургского метрополитена Павел Данков), «Метрострой-тим» состоял из Вадима и Николая Александровых, директора Управления механизации «Метростроя» Николая Лаптева и бывшего руководителя УМ Андрея Шахова.



Это хрупкое равновесие грозило нарушиться в пользу Смольного при переизбрании совета, ведь голос Николая Александрова (24,99% в уставном капитале и 9,90% обыкновенных акций) как акционера автоматически не слышен. Собеседники «Фонтанки» не исключают, что именно с этим связан результат общего собрания и что расчет на будущее снятие ареста с акций бывшего генерального директора.



Станислав Данилов, партнер и руководитель практики разрешения споров коллегии адвокатов Pen&Paper, пояснил «Фонтанке», что в случае неизбрания прежний совет директоров все еще может повлиять на собственное будущее. «Они номинально остаются членами совета, собираются, обсуждают, утверждают бюллетени, дату, повестку — но все это может касаться только созыва общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров, — говорит эксперт. — Если же и это по каким-то причинам не получается, есть второй вариант: крупный акционер может через суд понуждать акционерное общество к созыву общего собрания акционеров». Все остальные управленческие решения, которые раньше относились к полномочиям совета, теперь ни к кому не привязаны: закон об АО прямо запрещает передавать их генеральному директору. Речь идет о широком круге вопросов: от определения приоритетных направлений и до одобрения сделок и принятия решений об участии или неучастии компании в других организациях.



Можно вспомнить, что в аналогичной ситуации ранее оказался совет директоров еще одной тесно связанной с подземельями компании — «Ленметрогипротранса». Какими путями дальше покатится корпоративный конфликт в «Метрострое», пока неясно. Другое дело, что предприятию пока не до одобрения крупных сделок и смены приоритетов. И в этом случае даже можно поверить заявлению пресс-службы: «На исполнение действующих госконтрактов итоги собрания акционеров не повлияли. Компания продолжает вести строительство участка Лахтинско-Правобережной, Красносельско-Калининской линий, а также работать в Москве». На исполнение действующих влияет множество другого негатива: заблокированные счета в Газпромбанке, возобновленный банкротный спор с налоговой, секвестр бюджета, в рамках которого оранжевая линия потеряла 3,5 млрд, а коричневая — полтора, проблемы с приемкой работ, претензии — уже отыгранные — Ростехнадзора и многое другое. Если в первом полугодии «Метрострой» говорил об ударных темпах освоения средств — по миллиарду в месяц, то теперь от этой скорости не осталось и следа, а в какой-то момент и осваивать будет нечего.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

