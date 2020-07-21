«Метрострой» не поверил генеральному. Совет директоров предложил акционерам не утверждать годовой отчет

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив



Совет директоров «Метростроя», который провел заседание 20 июля, должен был одобрить годовой отчет за 2019 год. Но не одобрил. На корпоративном языке это называется вотумом недоверия генеральному директору — правда, Сергей Харлашкин официально пришел на эту должность лишь в конце того самого 2019-го. Но самые важные вопросы касаются не прошлого, а будущего.



По данным «Фонтанки», в заседании участвовали семь членов совета директоров из девяти, избранных акционерами. Во-первых, не присутствовал глава — Александр Петров; но у него уважительная причина — он больше не глава и вообще не в совете после того, как взял самоотвод. Собственно, это видно и по повестке, в которой первым пунктом значились выборы председателя совета. Сразу скажем, не выбрали. Во-вторых, не было бывшего генерального директора Николая Александрова, он находится под домашним арестом.



Соответственно, «со стороны Смольного» были делегированы замы: из КРТИ — Иван Каргин, комитета по транспорту — Олег Матвеев, комитета имущественных отношений — Александр Герман, и «Петербургского метрополитена» — Павел Данков. Остальные члены представляют структуру «Метростроя» — это Андрей Шахов, Николай Лаптев и бывший директор, а ныне зампредседателя совета Вадим Александров.



Вторым пунктом повестки было как раз утверждение годового отчета за 2019 год, и это в некотором смысле промежуточный этап: окончательное суждение по отчету и по годовой отчетности должны вынести акционеры на годовом собрании 19 августа, так велит устав «Метростроя». Но предварительное рассмотрение советом — обязательный пункт, говорит федеральный закон об акционерных обществах.



Фактически речь идет о рекомендации общему собранию акционеров утвердить отчет. Так вот четверо из семи проголосовали против; по данным «Фонтанки», это люди и из условно «смольнинской» части совета директоров, и из условно «метростроевской». Двое воздержались, поверил отчету лишь один. Против годовой бухгалтерской отчетности никто голосовать не стал, однако четверо воздержались, так что и по этому вопросу решение не принято. Сам Сергей Харлашкин, который находится в отпуске, сообщил «Фонтанке», что не воспринимает такое решение как вотум недоверия.



Что конкретно смутило членов совета в годовом отчете, достоверно сказать сложно; на данный момент документа нет в открытом доступе. Однако, по информации «Фонтанки», задачи на 2020 год, которые в нем также сформулированы, ставятся очень масштабные. Как на словах («сохранение конкурентного преимущества за счет своевременности выполнения и высокого качества работ»), так и в цифрах. 17,4 млрд выручки должны прийти от текущих контрактов — в частности, на оранжевую линию (3,5 млрд), на коричневую (6,8 млрд), на Большую кольцевую в Москве (5,6 млрд). Остальное — завершение сдачи уже введенных объектов: 2,4 млрд должен принести Фрунзенский радиус, 3 млрд — приведение цены контракта на Невско-Василеостровскую линию к достоверной, еще 1,2 млрд нежданно-негаданно может подкинуть стадион на Крестовском острове.



В итоге по плану выручка в текущем году должна составить 24,3 млрд рублей. Для понимания, это в три раза больше, чем в прошлом, кризисном для предприятия, году и столько же, сколько в 2016-м. Чистая прибыль должна составить 773 млн рублей. С прошлым годом сравнивать бессмысленно — там «Метрострой» ушел в минус на 5 с лишним миллиардов. Но даже в предфутбольные 2016 — 2018 годы, когда к мундиалю гнали зеленую линию и стадион, предприятие столько не зарабатывало. «План чистой прибыли формируется из текущих и перспективных проектов, доходов от сдачи в аренду имущества (недвижимость, техника) и т.д., — сообщили в пресс-службе. — Основное — это прибыль с выполнения работ по контрактам (без учета секвестра)».



Но без секвестра не получается. По официальной информации «Метростроя», он резво шел в первом полугодии, освоив 6 млрд рублей и наладив вопрос с зарплатой; деньги стабильно приносил московский контракт. Но и такой темп не давал итоговых 24 млрд, а особенно теперь, когда подземная адресная программа КРТИ из-за пандемии ужалась почти на 5 млрд от изначальных 13,8 млрд. На особо пострадавшую Лахтинско-Правобережную линию предполагается перекинуть миллиард рублей; но сколько ни перекидывай, даже простое сопоставление по месяцам показывает: такими темпами осенью КРТИ будет не из чего оплачивать работу метростроевцев. Так что вся надежда — на осеннюю корректировку бюджета, если ее не накроет второй волной.



Кроме того, напомним, что проектная документация Красносельско-Калининской линии сейчас проходит корректировку в связи с изменением конструкции пересадочного узла на «Путиловской». По данным сайта госзакупок, из 236-миллионного контракта «Метрогипротрансу» от КРТИ перечислено меньше половины. В реестре Главгосэкспертизы за 2020 год хватает положительных заключений на документацию этого подрядчика, но коричневой линии петербургского метро там нет.



По данным «Фонтанки», еще один документ совет директоров все же рекомендовал акционерам утвердить: это заключение компании «Пром-Инвест-Аудит» по бухгалтерской отчетности компании за кошмарный 2019 год. В этом заключении говорится, что в конце года долги «Метростроя» по кредитам превышали 6 млрд рублей, убыток — 5,088 млрд; в первом квартале 2020-го сроки погашения истекли на сумму почти в 5 млрд, была введена процедура наблюдения. По мнению аудиторов, эти обстоятельства «указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ОАО «Метрострой» продолжать свою деятельность непрерывно». По некоторым статьям «Пром-Инвест-Аудит» не хватило информации: например, насколько обоснованно указывать недостачу материальных ценностей на 750 млн и что попало в инвентаризацию имущества.



Собеседник в предприятии сообщает, что это не последний запланированный аудит. По его словам, интерес к санации предприятия проявляется крупный банк с госучастием, а значит, может потребоваться еще одна оценка финансового состояния компании.



Ранее о предметном внимании заявила также российско-китайская компания. Одновременно обсуждается создание нового метростроительного предприятия с участием города, и именно с той стороны в Смольный пришли сигналы, что к руководству «Метростроя» следует присмотреться.



Однако утвердить компанию «Си-Эл-Си Консалтинг» аудитором на 2020 год совет директоров отказался. Зато согласился не рекомендовать акционерам распределять отсутствующую прибыль и не начислять дивиденды.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру».

