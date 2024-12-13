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Афиша Plus В театре «За Черной речкой» попытают удачу «Смит и Вессон»

В театре «За Черной речкой» попытают удачу «Смит и Вессон»

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15 и 29 декабря в театре «За Черной речкой» оживет история, пропитанная отчаянной смелостью и неукротимым желанием вырваться из пут повседневности. Время — 1902 год. Место действия — Ниагарский водопад, где встречаются завораживающая красота и мрачная бездна. Именно в этом живописном, но таящем опасности уголке разворачивается драма, где судьбы двух неудачников, Смита и Вессона, переплетаются с авантюрой юной мечтательницы.

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Они не просто спутники по несчастью, они архитекторы дерзкого плана, за гранью разума и банальности. Смертельный аттракцион — вот их цель. Но за вызывающей формулировкой скрывается нечто большее, чем просто стремление к риску. Это вызов движению по инерции, протест против серой рутины. Своеобразная попытка поймать удачу за хвост, пусть и ценой невероятных усилий.

Здесь не будет банальной криминальной драмы, где главное действующее лицо — оружие. «Смит и Вессон» — спектакль о страсти, толкающей на край, и о мечте, способной вытащить из самых темных глубин отчаяния. При этом режиссер Иван Латышев, заставляя нас вглядеться в бездну человеческих амбиций, открывает и ее светлые стороны.

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