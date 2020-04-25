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25.04.2020 19:34
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Печать

У бывшего директора «Метростроя» Александрова арестовали недвижимость на 1,8 млрд. ФСБ сама оповестила об этом жителей Петербурга

На одном угловом доме в центре Петербурга можно заметить объявление за подписью следователя ФСБ. В нем недвусмысленно излагается, что у бывшего директора «Метростроя» арестованы личные активы. «Фонтанка» обратила внимание на редкую публичность Госбезопасности и подсчитала, сколькими квартирами обвиняемый теперь не может распоряжаться.

По информации нашего издания, 25 апреля на входе в арт-отель «Республика» на Казанской, 52, появилось особенное объявление: «Указанный объект недвижимого имущества, принадлежащий на праве собственности Александрову Н. В., на основании решения Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 22 апреля 2020 года, арестован по уголовному делу, находящемуся в производстве Следственной службы УФСБ … Александрову Н. В. и иным запрещено пользоваться и распоряжаться указанным объектом недвижимости».

Фото: «Фонтанка.ру»

Еще удивительней смотрится подпись под своего рода документом: «Старший следователь Следственной службы УФСБ по Петербургу и Ленобласти И. С. Клиженко». Далее подпись, печать и даже номер служебного телефона на Литейном, 4 (не хватает мобильного). Это при том, что ФСБ ярче всех остальных силовых ведомств нервничает, когда в СМИ упоминаются конкретные имена их сотрудников.

«Фонтанка» узнала, что аналогичные листы формата А4 приклеены скотчем на еще четырнадцати объектах недвижимости в Петербурге. Решение об аресте зарегистрированных на Николая Александрова активах 22 апреля принял Дзержинский районный суд Петербурга по ходатайству Следственной службы УФСБ по Петербургу и Ленобласти. О последнем, третьем уголовном деле в отношении Александрова «Фонтанка» подробно писала. В этом эпизоде ему вменяется присвоение или растрата на сумму в 730 млн рублей при строительстве «Метростроем» бизнес-центра на Левашовском проспекте.

По данным «Фонтанки», под арест попали три квартиры Александрова, в том числе и в элитном доме по Песочной набережной,18, оцененной по кадастру в 29,9 млн рублей. Также обременения наложены на нежилые помещения на Обводном канале, Галерной улице, 4-й Красноармейской, проспекте Большевиков, Садовой, Пушкинской и других. В общей сложности цена этих объектов составляет 1,8 млрд рублей. В постановлении суда указано, что данная мера предполагает защиту прав потерпевших, то есть «Метростроя», который, по версии следствия, понес ущерб в результате действий Александрова. Кстати, по трем уголовным делам ему уже насчитали ущерб более 1 млрд рублей. Суд же исходит из возможных гражданских исков по обеспечению исполнения приговора (акциями «Метростроя» владеет и Смольный).

О том, почему следователь поступил так демонстративно, читайте на 47news.

Напомним, что Александров возглавил предприятие в 2017 году, взяв бразды правления из рук своего отца Вадима Александрова, рулившего предприятием почти 25 лет. Уже тогда Александров-младший был вторым крупнейшим владельцем по величине капитала компании — с 24,15%. С тех пор он последовательно, хотя и понемногу, наращивал свою долю, и с 24,95% практически дышит в спину «Петербургскому метрополитену» (25%). У КИО — 21%, у Вадима Александрова — 13,62%.Важно: если судить по обыкновенным акциям, кажется, что город в лице Смольного и метро полностью контролирует организацию. У них на двоих 28% и 33% соответственно, против 17,19% и 9,82% отца и сына Александровых. Все же с учетом привилегированных акций династия может принимать решения по управлению предприятием. Глава КРТИ Сергей Харлашкин даже сетовал на эту ситуацию: по его словам, такие бумаги нужны условным акционерам на Канарах, которые пользуются ими, лишь когда на предприятии беда. Именно поэтому привилегированные акции обретают право голоса, только если по ним недоплачены дивиденды. В «Метрострое» они всегда были у Александровых, и год за годом оказывались голосующими.

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Комментарии (6)

Samal_5e4d4df31fec5
Накопал! Накопил!
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Иван Кадачигов
Хоть одна хорошая новость за сегодня. Давайте еще, ребята. До конца дня время еще есть.
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