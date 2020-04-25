По информации нашего издания, 25 апреля на входе в арт-отель «Республика» на Казанской, 52, появилось особенное объявление: «Указанный объект недвижимого имущества, принадлежащий на праве собственности Александрову Н. В., на основании решения Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 22 апреля 2020 года, арестован по уголовному делу, находящемуся в производстве Следственной службы УФСБ … Александрову Н. В. и иным запрещено пользоваться и распоряжаться указанным объектом недвижимости».

На одном угловом доме в центре Петербурга можно заметить объявление за подписью следователя ФСБ. В нем недвусмысленно излагается, что у бывшего директора «Метростроя» арестованы личные активы. «Фонтанка» обратила внимание на редкую публичность Госбезопасности и подсчитала, сколькими квартирами обвиняемый теперь не может распоряжаться.

Еще удивительней смотрится подпись под своего рода документом: «Старший следователь Следственной службы УФСБ по Петербургу и Ленобласти И. С. Клиженко». Далее подпись, печать и даже номер служебного телефона на Литейном, 4 (не хватает мобильного). Это при том, что ФСБ ярче всех остальных силовых ведомств нервничает, когда в СМИ упоминаются конкретные имена их сотрудников.

«Фонтанка» узнала, что аналогичные листы формата А4 приклеены скотчем на еще четырнадцати объектах недвижимости в Петербурге. Решение об аресте зарегистрированных на Николая Александрова активах 22 апреля принял Дзержинский районный суд Петербурга по ходатайству Следственной службы УФСБ по Петербургу и Ленобласти. О последнем, третьем уголовном деле в отношении Александрова «Фонтанка» подробно писала. В этом эпизоде ему вменяется присвоение или растрата на сумму в 730 млн рублей при строительстве «Метростроем» бизнес-центра на Левашовском проспекте.

По данным «Фонтанки», под арест попали три квартиры Александрова, в том числе и в элитном доме по Песочной набережной,18, оцененной по кадастру в 29,9 млн рублей. Также обременения наложены на нежилые помещения на Обводном канале, Галерной улице, 4-й Красноармейской, проспекте Большевиков, Садовой, Пушкинской и других. В общей сложности цена этих объектов составляет 1,8 млрд рублей. В постановлении суда указано, что данная мера предполагает защиту прав потерпевших, то есть «Метростроя», который, по версии следствия, понес ущерб в результате действий Александрова. Кстати, по трем уголовным делам ему уже насчитали ущерб более 1 млрд рублей. Суд же исходит из возможных гражданских исков по обеспечению исполнения приговора (акциями «Метростроя» владеет и Смольный).