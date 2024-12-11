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Политика Послы ЕС утвердили 15-й пакет антироссийских санкций

Послы ЕС утвердили 15-й пакет антироссийских санкций

2 062
29 комментариев

Постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. Об этом 11 декабря сообщило в соцсети X венгерское представительство в Совете ЕС.

«Пакет добавляет больше лиц и организаций в существующий список санкций и нацелен на организации в РФ и третьих странах, косвенно способствующие путем обхода экспортных ограничений военному и технологическому совершенствованию России», — сказано в сообщении представительства Венгрии в совете ЕС.

Уточняется, что новый пакет ограничительных мер включает индивидуальные санкции против ряда физлиц и юрлиц, а также ограничивает деятельность судов третьих стран, помогающих РФ, — так называемого «теневого флота танкеров», с помощью которого, по утверждению ЕС, Москва обходит установленный ценовой потолок на нефть.

Ранее согласование пакета трижды срывалось. 6 декабря два государства — члена ЕС выступили против продления сроков, предоставленных европейским компаниям для вывода инвестиций из РФ. По информации Politico, против этого положения выступили Латвия и Литва.

Окончательно ограничения утвердят 16 декабря в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС.

Между тем доллар снова прыгнул к 108 рублям, что может быть связано с действующими и обещанными санкциями.

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Комментарии
29
В д. Гадюкино - дожди.
54 минуты
Совсем орешник не уважают.
Игорь Протасов
57 минут
Незавидна участь мирового изгоя....
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