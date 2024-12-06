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Политика ЕС не смог согласовать 15-й пакет санкций против РФ. Его заблокировали две страны

ЕС не смог согласовать 15-й пакет санкций против РФ. Его заблокировали две страны

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6 комментариев

Послы стран Евросоюза не смогли согласовать 15-й пакет санкций против России. Об этом 6 декабря сообщает Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

15-й пакет должен включать продление для Чехии импорта российских нефтепродуктов, поступающих в основном через Словакию, однако два государства — члена ЕС заблокировали принятие пакета из-за разногласий по поводу продления срока, предоставленного европейским компаниям для вывода инвестиций из России. Члены ЕС вернутся к обсуждению нового санкционного пакета позже.

Какие именно страны заблокировали принятие пакета — не сообщается, но уточняется, что в него войдут также санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть.

Обсуждалось и продление исключения, позволяющего Чехии импортировать дизтопливо и другие продукты, полученные из российской нефти и произведенные на словацком нефтеперерабатывающем заводе. Чехия заявила, что не стремится к продлению исключения, разрешающего импорт российского топлива, а Словакия, напротив, хочет сохранить соглашение, срок действия которого истек 5 декабря.

Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, принадлежащий венгерской MOL, является крупным экспортером дизельного топлива, произведенного из российской нефти, в Чешскую Республику.

14-й пакет санкций ЕС против России был одобрен в июне 2024 года.

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Комментарии
6
Гость
37 минут
Это уже зрада или еще нет?
8702
7 минут
Чехия, вообще-то, давно заявила, что никаких исключений из эмбарго ей больше не нужно. А Венгрию и Словакию - да, приобрели по дешевке.
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