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    Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций. А в Финляндии анонсировали работу над следующим

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    Европейский союз (ЕС) принял 14-й пакет антироссийских санкций, включающий ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через порты ЕС. Под действие ограничительных мер подпали 116 физических и юридических лиц из России. Соответствующее заявление было опубликовано 24 июня на сайте Совета Евросоюза.

    Из него следует, что ЕС продолжит совершать закупки российского СПГ, но его реэскпорт в рамках 14-го пакета санкций будет запрещен (через 9 месяцев, сообщили в Еврокомиссии) — это касается как перегрузки с судна на судно, так и с судна на берег.

    Также в пакет санкций вошли: положение о поддержке исков европейских компаний по компенсации ущерба от ответных действий РФ, продажа России культурных и исторических ценностей, «в которых можно обнаружить украинское происхождение», инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ».

    Компаниям из ЕС запрещено использовать Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), которую называли «российским аналогом SWIFT».

    Для противодействия реэкспорту боевой техники европейские компании, продающие оружие в третьи страны, должны будут внедрять механизмы, оценивающие риски попадания техники в Россию, — и минимизировать эти риски.

    В отношении «теневого флота» РФ введены новые санкции, в «черный список» попали еще 27 судов, якобы причастных к перевозке российской нефти. Авиакомпаниям ЕС запрещено выполнять чартеры и частные перелеты по всему миру по заказу физических и юридических лиц из России.

    Запрещен импорт гелия из России и экспорт в нее марганцевых руд, нескольких видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.

    Европейским СМИ, политическим партиям и аналитическим организациям запрещено принимать финансы из российских источников, а компании из Европы обязаны будут следить за тем, чтобы их дочерние предприятия в третьих странах не обходили санкции против России.

    Новые ограничительные меры вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

    Между тем, сразу после принятия 14-го пакета санкций, страны Евросоюза начнут работать над следующим — 15-м по счету пакетом санкций против России. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

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