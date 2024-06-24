Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций. А в Финляндии анонсировали работу над следующим

Европейский союз (ЕС) принял 14-й пакет антироссийских санкций, включающий ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через порты ЕС. Под действие ограничительных мер подпали 116 физических и юридических лиц из России. Соответствующее заявление было опубликовано 24 июня на сайте Совета Евросоюза.



Из него следует, что ЕС продолжит совершать закупки российского СПГ, но его реэскпорт в рамках 14-го пакета санкций будет запрещен (через 9 месяцев, сообщили в Еврокомиссии) — это касается как перегрузки с судна на судно, так и с судна на берег.