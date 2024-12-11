Доллар снова прыгнул к 108 рублям. Это может быть связано с действующими и обещанными санкциями

Курс рубля снова резко снизился на международном рынке Forex, следует из данных портала Investing. В моменте 11 декабря национальная валюта потеряла более 4%, доллар подорожал до 108 рублей, евро — до 113 рублей.

Пик пришелся на 15:45–16:00 мск, позже последовала небольшая коррекция. По данным на 17:16, доллар стоил 107,4 рубля, евро — 112,9. При этом за день курсы иностранных валют прибавили 4,16% и 4,09% соответственно. Это довольно резкий скачок.

Говоря о причинах этого, аналитик инвестиционной компании «Цифра брокер» Иван Ефанов напомнил, что недавно США ввели санкции против ряда российских финансовых организаций, а это способствовало повышенной волатильности курса рубля. При этом власти дали послабления российским экспортерам по продаже валютной выручки. После этого многие компании ушли со своей выручкой с рынка.

«Всё это сказывается на ликвидности рынка, на нём всё меньше крупных игроков, операции с российскими финансовыми структурами затруднены, а значит, случаются резкие скачки курса даже на сравнительно небольших объёмах», — сообщил он «Фонтанке».

Также резкое ослабление рубля могло произойти на ожиданиях новых санкций, предположил телеграм-канал bitkogan HOTLINE. Ранее СМИ писали, что администрация уходящего президента США Джо Байдена может в ближайшее время ужесточить ограничения на экспорт нефти из России.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов до этого допускал, что до конца 2024 года курс может колебаться на уровне 100–110 рублей за доллар. Его восстановление будет зависеть от того, как быстро будут разработаны альтернативные каналы поставки валютной выручки для Газпромбанка и других институтов, которые попали под санкции.