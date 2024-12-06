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Финансы «Это временное событие». Зампред ВТБ назвал причины колебания курса рубля и рассказал о перспективах на 2025 год

«Это временное событие». Зампред ВТБ назвал причины колебания курса рубля и рассказал о перспективах на 2025 год

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8 комментариев

Колебания курса рубля в последние недели были связаны с санкциями против российских банков. Это было временное событие, но в конце 2024 года курс еще может колебаться в районе 100–110 рублей за доллар. Такое мнение высказал на пресс-конференции первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, отвечая на вопрос «Фонтанки».

По его словам, колебания курса, которые наблюдались на прошлой неделе, всецело связаны с санкционированием большого количества российских финансовых институтов, часть из которых играли важную роль как каналы поставки валюты на Московскую биржу. Теперь эти каналы заблокированы, что и привело к временной волатильности.

«Сейчас волатильность курса снизилась, и уже несколько дней подряд рубль укрепляется. Поэтому по всем признакам это временное событие», — отметил он.

Говоря о том, до каких значений может восстановиться рубль, Пьянов вспомнил слова главы Минфина РФ Антона Силуанова, который накануне выразил надежду, что доллар опустится ниже 100 рублей.

«В принципе, от 100 до 110 рублей он может колебаться в конце 2024 года, — считает топ-менеджер ВТБ. — Мы пока не понимаем, полностью ли восстановились, придуманы или разработаны ли альтернативные каналы поставки валютной выручки для Газпромбанка и других институтов, которые попали в последнюю итерацию SDN-списков».

Аналитики ВТБ прогнозируют: к концу 2025 года курс составит около 180 рублей за доллар.

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Комментарии
8
Cashmare
21 минута
шикарная постановка новости: это временно, рубль уже укрепляется, поэтому через год будет 180 за бакс
Отец Родной
16 минут
О курсе доллара надо спрашивать тех, кто завещал покупать рубль, когда курс был 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90
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