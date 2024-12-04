«Надеемся, что всё это вернется»: Силуанов ждет доллар по сто рублей

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в бюджет 2025 года был заложен более крепкий курс рубля, чем сейчас: среднегодовой курс доллара к рублю на уровне 96,5 рубля за доллар. Об этом министр рассказал РБК в кулуарах форума «Россия зовет!» 4 декабря.

Доллар по сто рублей ожидался только в 2026 году. Антон Силуанов выразил надежду на снижение стоимости валюты в будущем. «Надеемся, что всё это [курс] вернется к нашим прогнозированным уровням», — заявил он и заверил, что правительство вместе с ЦБ контролирует инфляцию. Однако на бюджет влияют внешние факторы, в том числе — санкции.