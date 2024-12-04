«Надеемся, что всё это вернется»: Силуанов ждет доллар по сто рублей

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в бюджет 2025 года был заложен более крепкий курс рубля, чем сейчас: среднегодовой курс доллара к рублю на уровне 96,5 рубля за доллар. Об этом министр рассказал РБК в кулуарах форума «Россия зовет!» 4 декабря.
Доллар по сто рублей ожидался только в 2026 году. Антон Силуанов выразил надежду на снижение стоимости валюты в будущем. «Надеемся, что всё это [курс] вернется к нашим прогнозированным уровням», — заявил он и заверил, что правительство вместе с ЦБ контролирует инфляцию. Однако на бюджет влияют внешние факторы, в том числе — санкции.
Официальный курс доллара от ЦБ на 5 декабря — 104,2 рубля.
В конце ноября в санкционный список США попали 118 физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым сектором. Среди них — Газпромбанк, через который в том числе осуществляется оплата европейскими странами российского трубопроводного газа, «Дом.РФ» и зампреды ЦБ. На фоне санкций курс доллара на международном рынке 27 ноября поднялся со 105 до 114 рублей, евро в моменте «шагнул» за 120 рублей.
В тот же день ЦБ сообщил о приостановке покупок валюты на внутреннем рынке до конца года.
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