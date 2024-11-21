Под санкции США попали более 100 российских физлиц и юрлиц. В их числе — Газпромбанк, «Дом.РФ» и зампреды ЦБ

США 21 ноября расширили список антироссийских санкций: соответствующее заявление и перечень были опубликованы на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC, подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций). Всего под ограничительные меры подпали 118 физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым сектором. Среди них — более 50 российских банков с международными связями, больше 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских чиновников.

Блокирующие санкции были введены против Газпромбанка, БКС-банка, банка «Центрокредит», «Дом.РФ», Братского народного банка, Энерготрансбанка, банка «Кремлевский», банка «Итуруп», банка «Синара» и еще нескольких десятков кредитных организаций. При этом США выпустили генлицензию, позволяющую диппредставительствам РФ за рубежом проводить операции с участием Газпромбанка. Лицензия дает возможность совершать транзакции, необходимые для обеспечения работы российских дипмиссий, включая выплату зарплат сотрудникам и возмещение расходов.

Ранее Газпромбанк находился под санкциями США, запрещавшими корреспондентские банковские операции и операции с долгами и акциями, а теперь он фактически исключен из банковской системы США, а его американские активы заморожены.

Прямые санкции также введены против заместителей председателя ЦБ Владимира Чистюхина, Ольги Поляковой и Дмитрия Тулина, главы департамента устойчивости финансовой системы Елизаветы Даниловой, главы департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной.

Минфин США заявил, что санкции направлены на то, чтобы помешать России «использовать международную финансовую систему».