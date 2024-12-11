«Наступит какой-то момент». Путин рассказал, когда искусственный интеллект заменит учителей

Искусственный интеллект пока не сможет заменить учителей, но в будущем эта грань сотрется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции AI Journey 11 декабря.

«Вы сказали, что искусственный интеллект не должен заменять учителей, он должен их дополнять. Здесь полностью с этим согласен. Наверно, наступит какой-то момент, когда-то, а может быть, даже довольно скоро, когда, действительно, эта грань тоже сотрется», — сказал президент (цитата по ТАСС). Глава государства добавил, что возможности ИИ позволяют решить задачу с обеспечением равного для всех доступа к образованию.

Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2024 проходит в Москве с 11 по 13 декабря. В ней принимают участие разработчики и представители бизнеса из России, Китая, ОАЭ, Индии, Индонезии, других государств.