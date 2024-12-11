Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -4

4 м/c,

с-з.

 761мм 77%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
А что с репой?
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Чего хотят петербуржцы
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Власть «Наступит какой-то момент». Путин рассказал, когда искусственный интеллект заменит учителей

«Наступит какой-то момент». Путин рассказал, когда искусственный интеллект заменит учителей

394
3 комментария

Искусственный интеллект пока не сможет заменить учителей, но в будущем эта грань сотрется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции AI Journey 11 декабря.

«Вы сказали, что искусственный интеллект не должен заменять учителей, он должен их дополнять. Здесь полностью с этим согласен. Наверно, наступит какой-то момент, когда-то, а может быть, даже довольно скоро, когда, действительно, эта грань тоже сотрется», — сказал президент (цитата по ТАСС). Глава государства добавил, что возможности ИИ позволяют решить задачу с обеспечением равного для всех доступа к образованию.

Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2024 проходит в Москве с 11 по 13 декабря. В ней принимают участие разработчики и представители бизнеса из России, Китая, ОАЭ, Индии, Индонезии, других государств.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
В д. Гадюкино - дожди.
3 минуты
Нет бы сказать: "Очень интересно, но я в этом ничего не понимаю". Хотя бы честность могла уважение вызвать. А так что?
Сила в Правде!!
13 минут
и снова на арене... задолбал.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Новости компаний
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
ТОП 5
Новости компаний
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
В Петербурге появятся термальные курорты от Setl Group
11 декабря, 15:25
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50