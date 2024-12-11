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Общество В Петербурге задержали адвоката и его сообщников. Они под видом силовиков забрали деньги у продавших квартиру граждан

В Петербурге задержали адвоката и его сообщников. Они под видом силовиков забрали деньги у продавших квартиру граждан

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2 комментария

О задержании адвоката Игоря Лебедева и экс-главы местной администрации «Аптекарского острова» Юрия Маслова сообщает СК. Дело в отношении них расследует управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Речь идёт о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Как сообщает 11 декабря СК, адвокат по просьбе своих знакомых, постоянно проживающих за границей, продал их квартиру за 6,4 млн рублей. Чтобы присвоить деньги себе, он инсценировал «маски-шоу» и их изъятие.

«В помещение кафе (где проходила передача денег) вошли двое его подельников, являющихся пенсионерами МВД, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и инсценировали изъятие у адвоката денежных средств», —пишет СК.

Пара сама обратилась в органы, поняв, что произошло.

В муниципалитете «Аптекарский остров» «Фонтанке» пояснили, что Маслов, которого упоминают в связи с уголовным делом, уже несколько месяцев не работает в местной администрации, так как после сентябрьских выборов в совет сменилась и администрация.

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ПО ТЕМЕ
Аптекарский остров Игорь Лебедев Юрий Маслов Задержание Мошенничество
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Комментарии
2
FedorGr
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