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Город Fontanka.Digital «Возвращение британского Марти»: видео о том, как кот вернулся домой спустя неделю

«Возвращение британского Марти»: видео о том, как кот вернулся домой спустя неделю

3 459
4 комментария
Источник:

История о золотистом британце Марти всколыхнула петербуржцев в первых числах зимы. На поиски похищенного из подъезда дома на Парфеновской улице и брошенного в автобусе № 50 питомца бросились волонтеры и жители ближайших районов. Ролик о пропаже транслировался в автобусах, а объявления с вознаграждением пестрели вдоль всего маршрута.

Видеоисторию о том, как проходили поиски британца Марти, 10 декабря публикует телеграм-канал «Фонтанка SPb Online».

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Марти выбежал из квартиры 30 ноября. В подъезде дома ЖК «Галактика» на Парфеновской улице кота похитила незнакомка и поначалу блуждала с ним в лифте по этажам несколько часов. Позже девушку заметили в автобусе маршрута № 50: она бросила британца и убежала. Брошенное животное подобрала неравнодушная петербурженка, руководитель школы хореографии Анна. О том, что котик, проживающий у нее к тому моменту уже неделю, разыскивается, она узнала от своей ученицы.

Анна созвонилась с хозяйкой Марти Альбиной в понедельник, и в ходе разговора выяснилось, что это действительно тот самый британец. Анна сама была хозяйкой кошечки на протяжении 8 лет. Ее питомец умер прошлой весной от болезни, поэтому женщина не смогла пройти мимо. От денежного вознаграждения она отказалась. Тогда ей предложили подарить такого же котенка-британца. Анна сказала, что подумает. На похитительницу кота семья подавать заявление не будет.

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Комментарии
4
Гость
1 час
За котика можно порадоваться!
Гость
1 час
Молодец Анна.
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