«Похудел от стресса, как селедка стал». Хозяйка украденного кота Марти рассказала трогательную историю его спасения

Источник: читатель «Фонтанки»







Чуть больше недели кот-британец по кличке Марти провел вне стен своего дома. Он выскользнул из квартиры на Парфеновской улице. На лестнице британца приметила девушка, которая и унесла его из парадной и оставила одного в автобусе № 50. Там-то его и подобрала неравнодушная петербурженка, руководитель школы хореографии, об этом 10 декабря рассказала «Фонтанке» Альбина, хозяйка кота.

«В это воскресенье, вечером, ближе к двенадцати ночи, с нами связалась девушка по имени Анна, которая спасла нашего котика. Она написала, что Марти живет у нее уже неделю. Фотографию нашего объявления ей прислала мама ее ученицы», — поделилась Альбина.

Источник: читатель «Фонтанки»







В понедельник они созвонились, и в ходе разговора подтвердилось, что это действительно Марти. После окончания рабочего дня Альбина с мужем отправились за Анной в театр, а оттуда — все вместе за Марти. В процессе общения они узнали о том, как кот попал в руки своей спасительницы.

«30 ноября Анна возвращалась с работы и услышала, как кондуктор в автобусе начал бурно обсуждать ситуацию с котом. Женщина кричала: „Заберите кота, заберите!“ Она приняла решение спасти животное, и втроем они посадили его в сумку», — рассказала хозяйка Марти. Кот три дня не ел и не пил, а на четвертый день начал выходить из укрытий, но все еще шипел и прятался.

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Интересно, что Анна не видела объявления о пропаже кота, но подозревала, что его ищут. Она рассказала эту историю своей семилетней ученице Серафиме, которая в это воскресенье гуляла с матерью в районе Никольской церкви и наткнулась на объявление — его сразу же показали педагогу.

Что касается вознаграждения за спасение кота, Анна отказалась от него: «Она сказала, что просто хочет вернуть кота хозяевам». Альбина узнала, что у Анны была кошечка, которая умерла весной от болезни. Поэтому она не могла пройти мимо и решила спасти Марти.

Кот чувствует себя лучше. «Он немного похудел от стресса, сейчас как селедка, но спокоен и уже ест», — отметила Альбина.

Семья планировала подать заявление на похитительницу кота, но в итоге простила ее: «Мы очень злились, но узнали, что девушка не совсем здорова, и муж решил простить ее».

Источник: читатель «Фонтанки»

Альбина выразила благодарность всем, кто помог в поисках Марти: «Спасибо „Фонтанке“ и „Пассажиравтотрансу“ за размещение объявлений и видеороликов в автобусах. Котик дома! Объявления мы обязательно снимем».