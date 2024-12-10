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Общество «Похудел от стресса, как селедка стал». Хозяйка украденного кота Марти рассказала трогательную историю его спасения

«Похудел от стресса, как селедка стал». Хозяйка украденного кота Марти рассказала трогательную историю его спасения

Сейчас котик дома, а воришку было решено простить

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7 комментариев
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Чуть больше недели кот-британец по кличке Марти провел вне стен своего дома. Он выскользнул из квартиры на Парфеновской улице. На лестнице британца приметила девушка, которая и унесла его из парадной и оставила одного в автобусе № 50. Там-то его и подобрала неравнодушная петербурженка, руководитель школы хореографии, об этом 10 декабря рассказала «Фонтанке» Альбина, хозяйка кота.

«В это воскресенье, вечером, ближе к двенадцати ночи, с нами связалась девушка по имени Анна, которая спасла нашего котика. Она написала, что Марти живет у нее уже неделю. Фотографию нашего объявления ей прислала мама ее ученицы», — поделилась Альбина.

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В понедельник они созвонились, и в ходе разговора подтвердилось, что это действительно Марти. После окончания рабочего дня Альбина с мужем отправились за Анной в театр, а оттуда — все вместе за Марти. В процессе общения они узнали о том, как кот попал в руки своей спасительницы.

«30 ноября Анна возвращалась с работы и услышала, как кондуктор в автобусе начал бурно обсуждать ситуацию с котом. Женщина кричала: „Заберите кота, заберите!“ Она приняла решение спасти животное, и втроем они посадили его в сумку», — рассказала хозяйка Марти. Кот три дня не ел и не пил, а на четвертый день начал выходить из укрытий, но все еще шипел и прятался.

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Интересно, что Анна не видела объявления о пропаже кота, но подозревала, что его ищут. Она рассказала эту историю своей семилетней ученице Серафиме, которая в это воскресенье гуляла с матерью в районе Никольской церкви и наткнулась на объявление — его сразу же показали педагогу.

Что касается вознаграждения за спасение кота, Анна отказалась от него: «Она сказала, что просто хочет вернуть кота хозяевам». Альбина узнала, что у Анны была кошечка, которая умерла весной от болезни. Поэтому она не могла пройти мимо и решила спасти Марти.

Кот чувствует себя лучше. «Он немного похудел от стресса, сейчас как селедка, но спокоен и уже ест», — отметила Альбина.

Семья планировала подать заявление на похитительницу кота, но в итоге простила ее: «Мы очень злились, но узнали, что девушка не совсем здорова, и муж решил простить ее».

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Альбина выразила благодарность всем, кто помог в поисках Марти: «Спасибо „Фонтанке“ и „Пассажиравтотрансу“ за размещение объявлений и видеороликов в автобусах. Котик дома! Объявления мы обязательно снимем».

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Комментарии
7
Koma2024
43 минуты
Слава богу, нашёлся, я очень переживала из-за этой истории! Спасибо неравнодушным людям!
Панкихой
54 минуты
Объявления шли в перемешку с "присоединяйся у своим". Коту повезло что не присоединился, читай ушёл за радугу.
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