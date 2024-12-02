Отчаянно вырывался. Стала известна судьба кота, которого похитила странная незнакомка из ЖК «Галактика»

Рыжего кота-британца, похищенного накануне девушкой из ЖК «Галактика» на Парфеновской улице, забрала пассажирка автобуса № 50. Перед этим в общественном транспорте его оставила девушка. Об этом в понедельник, 2 декабря, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе «Пассажиравтотранса» (ПАТ).
Вчера выбежавшего из квартиры кота забрала неизвестная девушка, рассказала редакция телеграм-канала «Фонтанка SPB Online» и опубликовала видео. На кадрах — хвостатый и похитительница в лифте.
«Девушка вела себя странно, каталась и блуждала 2,5 часа по этажам. Если бы хотела спасти кота, скорее всего, позвонила бы в квартиры на площадке», — поделились читатели телеграм-канала «Фонтанка SPB Online».
Один из читателей поделился, что видел эту девушку и кота в автобусе № 50. «Она оставила его в автобусе, а сама убежала», — рассказал он.
Судьбу кота уже сегодня расследовали в Автобусном парке № 1 (филиал «Пассажиравтотранса»).
«Девушка действительно зашла на остановке с отчаянно вырывающимся рыжим британцем. Она оставила кота в автобусе и вышла, другая пассажирка увидела бедное животное и забрала с собой», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе организации
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