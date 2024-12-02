Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

ю-з.

 760мм 81%
Подробнее
6 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Спрос на самокаты не падает
Копим на будущее
От чего зависит рост цен
Что за жижа лезет из метро
Как убили Кирова
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Отчаянно вырывался. Стала известна судьба кота, которого похитила странная незнакомка из ЖК «Галактика»

Отчаянно вырывался. Стала известна судьба кота, которого похитила странная незнакомка из ЖК «Галактика»

7 378
23 комментария

Рыжего кота-британца, похищенного накануне девушкой из ЖК «Галактика» на Парфеновской улице, забрала пассажирка автобуса № 50. Перед этим в общественном транспорте его оставила девушка. Об этом в понедельник, 2 декабря, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе «Пассажиравтотранса» (ПАТ).

Источник:
Источник:

Вчера выбежавшего из квартиры кота забрала неизвестная девушка, рассказала редакция телеграм-канала «Фонтанка SPB Online» и опубликовала видео. На кадрах — хвостатый и похитительница в лифте.

Источник:

«Девушка вела себя странно, каталась и блуждала 2,5 часа по этажам. Если бы хотела спасти кота, скорее всего, позвонила бы в квартиры на площадке», — поделились читатели телеграм-канала «Фонтанка SPB Online».

Один из читателей поделился, что видел эту девушку и кота в автобусе № 50. «Она оставила его в автобусе, а сама убежала», — рассказал он.

Судьбу кота уже сегодня расследовали в Автобусном парке № 1 (филиал «Пассажиравтотранса»).

«Девушка действительно зашла на остановке с отчаянно вырывающимся рыжим британцем. Она оставила кота в автобусе и вышла, другая пассажирка увидела бедное животное и забрала с собой», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе организации

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Животные Кот
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED9
Гнев
ANGRY27
Печаль
SAD10
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Абрикосов
2 часа
Больные люди и несчастные коты... ((( девушке из автобуса Респект! надеюсь кот наконец то нашел надежный дом.
Гость
2 часа
Новость огонь.... котики наше всё)))
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Новости компаний
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46
ТОП 5
Новости компаний
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
БСПБ поздравляет с наступающим Днем банкира и объявляет о старте банковской IT-стажировки
2 декабря, 16:15
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10