Отчаянно вырывался. Стала известна судьба кота, которого похитила странная незнакомка из ЖК «Галактика»

Рыжего кота-британца, похищенного накануне девушкой из ЖК «Галактика» на Парфеновской улице, забрала пассажирка автобуса № 50. Перед этим в общественном транспорте его оставила девушка. Об этом в понедельник, 2 декабря, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе «Пассажиравтотранса» (ПАТ).

Вчера выбежавшего из квартиры кота забрала неизвестная девушка, рассказала редакция телеграм-канала « Фонтанка SPB Online » и опубликовала видео. На кадрах — хвостатый и похитительница в лифте.

«Девушка вела себя странно, каталась и блуждала 2,5 часа по этажам. Если бы хотела спасти кота, скорее всего, позвонила бы в квартиры на площадке», — поделились читатели телеграм-канала « Фонтанка SPB Online ».

Один из читателей поделился, что видел эту девушку и кота в автобусе № 50. «Она оставила его в автобусе, а сама убежала», — рассказал он.