Объявленный в петербургский розыск кот Марти вернулся домой

Операция по поиску пропавшего в Адмиралтейском районе Петербурга кота завершена успешно. После почти десяти дней скитаний британец Марти, приглянувшийся не одной женщине, вернулся домой.

Источник: читатель «Фонтанки»







Хорошей новостью владелица кота ночью поделилась в чате соседей, которые также были вовлечены в поиски, рассказал «Фонтанке» читатель 10 декабря. Как говорят, Марти искали всем районом.

Незапланированное путешествие Марти началось в последний день осени. Домашний любимец выскользнул из квартиры на Парфеновской улице. На лестнице британца приметила девушка, которая и унесла его из парадной. Путь удалось отследить до автобуса № 50.

В «Пассажиравтотрансе» рассказали, что пассажирка зашла на остановке с отчаянно вырывавшимся рыжим котом. Из транспорта она вышла без него. Брошенное животное увидела другая пассажирка и забрала его с собой.

В ПАТ присоединились к поискам. В автобусах маршрута № 50 крутили видео о розыске Марти.