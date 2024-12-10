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Общество Объявленный в петербургский розыск кот Марти вернулся домой

Объявленный в петербургский розыск кот Марти вернулся домой

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6 комментариев

Операция по поиску пропавшего в Адмиралтейском районе Петербурга кота завершена успешно. После почти десяти дней скитаний британец Марти, приглянувшийся не одной женщине, вернулся домой.

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Хорошей новостью владелица кота ночью поделилась в чате соседей, которые также были вовлечены в поиски, рассказал «Фонтанке» читатель 10 декабря. Как говорят, Марти искали всем районом.

Незапланированное путешествие Марти началось в последний день осени. Домашний любимец выскользнул из квартиры на Парфеновской улице. На лестнице британца приметила девушка, которая и унесла его из парадной. Путь удалось отследить до автобуса № 50.

В «Пассажиравтотрансе» рассказали, что пассажирка зашла на остановке с отчаянно вырывавшимся рыжим котом. Из транспорта она вышла без него. Брошенное животное увидела другая пассажирка и забрала его с собой.

В ПАТ присоединились к поискам. В автобусах маршрута № 50 крутили видео о розыске Марти.

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Комментарии
6
111111111111118
53 минуты
Рембрандт, «Возвращение блудного кота», холст, масло, автобус...
Zet
50 минут
чёт на британца не похож ни разу...
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