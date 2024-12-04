Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -5

1 м/c,

сев.

 774мм 84%
Подробнее
5 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Кого предлагают на корпоратив
Копим на будущее
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Данные Росстата и реальность
Дворники без денег
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Город В Петербурге видео с похищенным котом-британцем крутят на экране в автобусе № 50. Поиски хвостатого продолжаются

В Петербурге видео с похищенным котом-британцем крутят на экране в автобусе № 50. Поиски хвостатого продолжаются

2 590
11 комментариев

Продолжаются поиски рыжего кота-британца по имени Марти, которого несколько дней назад похитили из ЖК «Галактика», а после этого оставили в автобусе № 50. Именно там хвостатого видели в последний раз. Сейчас в транспорте на этом маршруте на экране постоянно крутят видео с котом. Возможно, кто-то видел его или знает, где животное может быть.

Источник:

Если вы вдруг видели Марти, пожалуйста, свяжитесь с редакцией телеграм-канала «Фонтанка SPB Online» через чат-бот.

О похищении четвероногого стало известно несколько дней назад. 1 декабря Марти выбежал из квартиры в ЖК «Галактика». Его забрала неизвестная девушка. После этого она несколько часов ездила по этажам на лифте с котом в руках. Затем села в автобус № 50 и оставила Марти там. В пресс-службе «Пассажиравтотранса» «Фонтанке» рассказали, что кота с собой взяла другая пассажирка автобуса. Дальнейшая судьба британца пока неизвестна.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD8
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
alexadmin
1 час
Как-то из описания следует, что хозяева проворонили кота, некая девушка пыталась найти хозяев, но не вышло. А теперь ее обвиняют в том, что она "выкрала", что явно тянет на клевету. Это кот беглова или откуда такой переполох?
Гость
1 час
Кот хозяевам не особо нужен, раз его смогли забрать из подъезда. Надеюсь, что у него теперь новые любящие хозяева.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
ТОП 5
Новости компаний
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20