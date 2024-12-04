В Петербурге видео с похищенным котом-британцем крутят на экране в автобусе № 50. Поиски хвостатого продолжаются

Продолжаются поиски рыжего кота-британца по имени Марти, которого несколько дней назад похитили из ЖК «Галактика», а после этого оставили в автобусе № 50. Именно там хвостатого видели в последний раз. Сейчас в транспорте на этом маршруте на экране постоянно крутят видео с котом. Возможно, кто-то видел его или знает, где животное может быть.
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О похищении четвероногого стало известно несколько дней назад. 1 декабря Марти выбежал из квартиры в ЖК «Галактика». Его забрала неизвестная девушка. После этого она несколько часов ездила по этажам на лифте с котом в руках. Затем села в автобус № 50 и оставила Марти там. В пресс-службе «Пассажиравтотранса» «Фонтанке» рассказали, что кота с собой взяла другая пассажирка автобуса. Дальнейшая судьба британца пока неизвестна.
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