В Петербурге видео с похищенным котом-британцем крутят на экране в автобусе № 50. Поиски хвостатого продолжаются

Продолжаются поиски рыжего кота-британца по имени Марти, которого несколько дней назад похитили из ЖК «Галактика», а после этого оставили в автобусе № 50. Именно там хвостатого видели в последний раз. Сейчас в транспорте на этом маршруте на экране постоянно крутят видео с котом. Возможно, кто-то видел его или знает, где животное может быть.