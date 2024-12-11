Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -4

4 м/c,

с-з.

 761мм 77%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
А что с репой?
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Чего хотят петербуржцы
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Образ жизни тест Редкий грамотей ответит на 10 из 10: вот сейчас будет реально сложный тест по русскому языку

Редкий грамотей ответит на 10 из 10: вот сейчас будет реально сложный тест по русскому языку

Думаете, вы еще помните, когда писать «не», а когда — «ни»?

393
Написать комментарий

Сможете не допустить ни одного промаха, не подглядывая в шпаргалку?

Источник:

Правила русского языка — это как хождение по минному полю: столько всего нужно учесть, чтобы не сделать ошибку. Сегодня вас ждет эпическая схватка с двумя неуловимыми хитрецами — НЕ и НИ. Эти ребята вечно путают всех: одно неверное движение — и вы уже в их ловушке. Но те, кто чувствует себя в русской грамматике как рыба в воде, без труда пройдут этот тест. А вы готовы испытать себя и показать, кто тут настоящий знаток русского языка? Тогда начнем — и пусть никакие ошибки не встанут на вашем пути!

ТЕСТПройден 47 раз
Правописание «не» и «ни»
1 / 10

Разомнемся: «не» или «ни»?

«Цвет лица у Ильи Ильича н(1) был н(2) румяный, н(3) смуглый, н(4) положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого».

  • Везде пишем «ни»

  • Везде пишем «не»

  • В первом случае — «не», в остальных — «ни»

  • В первом — «ни», в остальных — «не»

2 / 10

А здесь поставите «не» или «ни»?

Лежанье у Ильи Ильича не было н(1) необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, н(2) случайностью, как у того, кто устал, н(3) наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием.

  • Везде с «не»

  • Везде с «ни»

  • В первом — «ни», в остальных — «не»

  • В первом и третьем — «не», во втором — «ни»

3 / 10

В каких случаях здесь напишем с «не»?

«Если б н(1) эта тарелка, да н(2) прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или н(3) сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет — так всё запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия.

  • Везде

  • В первом и втором случае

  • Только в первом случае

  • Везде нужно писать с «ни»

4 / 10

Как правильно написать в этом предложении?

«Из чего же они бьются: из потехи, что ли, что вот кого-де н(…) возьмем, а верно и выйдет?»

  • С «не»

  • С «ни»

5 / 10

В этом предложении напишете «не» слитно или раздельно?

«Известно, о каких не(…)приятностях может писать староста: не(…)урожай, не(…)доимки, уменьшение дохода и т. п.»

  • В первом случае слитно, во втором — раздельно, в третьем снова слитно

  • Везде раздельно

  • Везде слитно

6 / 10

А тут «не» пишется слитно или раздельно?

«Захар стоял минуты две, не(?)благосклонно, немного стороной посматривая на барина, и наконец пошел к дверям».

  • Слитно

  • Раздельно

7 / 10

Реплику Ильи Ильича напишем слитно или раздельно?

— Это от не(…)чистоты, — перебил Обломов. — Что ты всё врешь!

  • Слитно

  • Раздельно

8 / 10

Здесь как правильно — слитно или раздельно?

«Конечно, не(…)дурно заглянуть и в театр и влюбиться в какую-нибудь Лидию… Она миленькая!»

  • Слитно

  • Раздельно

9 / 10

А вот и сложный вопрос: в каком из вариантов написано верно?

  • Природа ни дала ему ни какой резкой, заметной черты, не дурной, не хорошей.

  • Природа не дала ему никакой резкой, заметной черты, ни дурной, ни хорошей.

  • Природа не дала ему ни какой резкой, заметной черты, не дурной, не хорошей.

  • Природа не дала ему никакой резкой, заметной черты, не дурной, не хорошей.

10 / 10

Где написано правильно?

  • Тарантьев смотрел на всё угрюмо, с полупрезрением, с явным не доброжелательством ко всему окружающему, готовый бранить всё и всех на свете, как будто какой-нибудь обиженный не справедливостью или не признанный в каком-то достоинстве, наконец как гонимый судьбою сильный характер, который не добровольно, не уныло покоряется ей.

  • Тарантьев смотрел на всё угрюмо, с полупрезрением, с явным ни доброжелательством ко всему окружающему, готовый бранить всё и всех на свете, как будто какой-нибудь обиженный несправедливостью или не признанный в каком-то достоинстве, наконец как гонимый судьбою сильный характер, который ни добровольно, ни уныло покоряется ей.

  • Тарантьев смотрел на всё угрюмо, с полупрезрением, с явным недоброжелательством ко всему окружающему, готовый бранить всё и всех на свете, как будто какой-нибудь обиженный несправедливостью или непризнанный в каком-то достоинстве, наконец как гонимый судьбою сильный характер, который недобровольно, неуныло покоряется ей.

  • Тарантьев смотрел на всё угрюмо, с полупрезрением, с явным недоброжелательством ко всему окружающему, готовый бранить все и всех на свете, как будто какой-нибудь обиженный несправедливостью или непризнанный в каком-то достоинстве, наконец как гонимый судьбою сильный характер, который не добровольно, не уныло покоряется ей.

ПО ТЕМЕ
Русский язык Тест
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Новости компаний
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
ТОП 5
Новости компаний
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
В Петербурге появятся термальные курорты от Setl Group
11 декабря, 15:25
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50