Кипр ужесточил визовые требования для россиян. Перечень документов стал как на «шенген»

Республика Кипр ужесточила визовые требования для граждан РФ. Об изменениях в перечне документов и других новых правилах при получении национальной кипрской визы сообщает 11 декабря Ассоциация туроператоров (АТОР).

«Фактически теперь визовые требования для россиян повторяют шенгенские, хотя виза Кипра остается не шенгенской, а сугубо национальной», — делятся в АТОР.

Теперь срок рассмотрения документов составляет 15 дней. Раньше путешественникам нужно было ждать от 3 до 4 дней. Согласно новым правилам, для получения визы необходима выписка из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за последние десять лет, выписки с банковских счетов со всеми операциями за последние три месяца, а также справка с работы о зарплате за последние шесть месяцев.

Помимо этого для получения визы в Кипр потребуется более расширенное спонсорское письмо, а также копии всех страниц внутреннего паспорта, где есть какие-либо отметки. Ознакомиться с новыми требованиями подробнее можно здесь.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Италия сократила сроки оформления визы для россиян с 60 до 40 дней.