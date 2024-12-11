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Общество Кипр ужесточил визовые требования для россиян. Перечень документов стал как на «шенген»

Кипр ужесточил визовые требования для россиян. Перечень документов стал как на «шенген»

1 751
7 комментариев

Республика Кипр ужесточила визовые требования для граждан РФ. Об изменениях в перечне документов и других новых правилах при получении национальной кипрской визы сообщает 11 декабря Ассоциация туроператоров (АТОР).

«Фактически теперь визовые требования для россиян повторяют шенгенские, хотя виза Кипра остается не шенгенской, а сугубо национальной», — делятся в АТОР.

Теперь срок рассмотрения документов составляет 15 дней. Раньше путешественникам нужно было ждать от 3 до 4 дней. Согласно новым правилам, для получения визы необходима выписка из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за последние десять лет, выписки с банковских счетов со всеми операциями за последние три месяца, а также справка с работы о зарплате за последние шесть месяцев.

Помимо этого для получения визы в Кипр потребуется более расширенное спонсорское письмо, а также копии всех страниц внутреннего паспорта, где есть какие-либо отметки. Ознакомиться с новыми требованиями подробнее можно здесь.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Италия сократила сроки оформления визы для россиян с 60 до 40 дней.

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Кипр Шенген Визовые требования Граждане России
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Комментарии
8
Йёхан
10 минут
эх... А ведь были почти как Кипрская область. Все прокекали.
Гость
24 минуты
Бабусяку пу вышлют теперь?
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