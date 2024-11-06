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Общество Италия сократила сроки оформления визы для россиян. Рассказываем, сколько дней теперь придется ждать шенген

Италия сократила сроки оформления визы для россиян. Рассказываем, сколько дней теперь придется ждать шенген

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12 комментариев

Сроки оформления шенгенских виз через посольство Италии сократились с 60 дней до 40. Об этом сообщили в итальянском визовом центре в Москве 5 октября.

В центре предупредили, что обработка запросов занимает много времени, и посоветовали подавать документы «со значительным запасом» по времени относительно предполагаемой даты поездки. В июле на сайте визового центра сообщалось, что сроки рассмотрения запросов превышают 45 дней, передает ТАСС.

По итогам 2023 года Генеральное консульство Италии в Москве обработало 118 тысяч визовых запросов, как отметили в визовом центре, — «больше, чем любое другое консульство в Российской Федерации». За первые семь месяцев 2024 года число запросов выросло на 36%, так что тогда сроки получения визы повысили до 60 дней, говорится на сайте центра.

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Комментарии
12
Игорь Протасов
34 минуты
Попробуй, попади из России в страны Шенгена :-(
Слава России!
1 час
простому смертному полёт в Европу довольно накладно
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