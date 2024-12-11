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Спорт Законопроект об отмене Fan ID не нашел поддержки у правительства и Госдумы

Законопроект об отмене Fan ID не нашел поддержки у правительства и Госдумы

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7 комментариев

Комитет Государственной думы по физической культуре и спорту и правительство выступили против законопроекта об отмене системы идентификации зрителей (Fan ID). Об этом 11 декабря сообщает РИА Новости; в распоряжении издания оказалось заключение комитета.

Законопроект было рекомендовано отклонить ввиду отсутствия «аргументированных причин для отмены системы, основанной на анализе ее применения». В пояснительной записке говорится, что не приведены данные, свидетельствующие о неэффективности карт болельщика.

Закон о введении Fan ID был утвержден в декабре 2021 года и вступил в силу с 1 июня 2022 года. Футбольные болельщики выступали против Fan ID из-за обязанности предоставлять персональные данные и начали бойкотировать матчи. Посещаемость матчей сильно упала.

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Комментарии
7
В д. Гадюкино - дожди.
34 минуты
А это хорошо или плохо?
houspi
22 минуты
ФАНИД очень эффективно отрезает разовых болельщиков от футбольных матчей. Благодаря ФАНИД повышается посещаемость других спортивных соревнований. Польза от него есть, пусть остается.
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