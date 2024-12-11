Законопроект об отмене Fan ID не нашел поддержки у правительства и Госдумы

Комитет Государственной думы по физической культуре и спорту и правительство выступили против законопроекта об отмене системы идентификации зрителей (Fan ID). Об этом 11 декабря сообщает РИА Новости; в распоряжении издания оказалось заключение комитета.

Законопроект было рекомендовано отклонить ввиду отсутствия «аргументированных причин для отмены системы, основанной на анализе ее применения». В пояснительной записке говорится, что не приведены данные, свидетельствующие о неэффективности карт болельщика.

Закон о введении Fan ID был утвержден в декабре 2021 года и вступил в силу с 1 июня 2022 года. Футбольные болельщики выступали против Fan ID из-за обязанности предоставлять персональные данные и начали бойкотировать матчи. Посещаемость матчей сильно упала.