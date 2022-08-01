Как Fan ID обрушил посещаемость российского футбола

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В третьем туре чемпионата РПЛ сразу на пяти стадионах запустили систему Fan ID. Посещаемость таких матчей откровенно разочаровала.

Пока на «Газпром Арене» проводят акции против фан-айди, некоторые из которых уже закончились арестами, в других городах уже столкнулись с новой футбольной реальностью. Первой игрой, для посещения которой понадобился паспорт болельщика, стала встреча «Урал» – «Краснодар» на «Екатеринбург Арене». Согласно официальному протоколу, ее посетили 2997 болельщиков при максимальной вместимости 35 тысяч человек, и это полный провал.



Даже два последних сезона, когда действовали коронавирусные ограничения, средняя посещаемость домашних матчей «Урала» была выше в два раза - 5140 зрителей в сезоне 2021/22 и 7486 - в сезоне 2020/21. В докоронавирусные времена на «Екатеринбург Арену» приходило еще больше - 12008 человек в сезоне 2019/20 и 15887 - в сезоне 2018/19. То есть, объективно говоря, посещаемость упала в 4-5 раз.

«Зато безопасно», - написал в соцсетях вратарь «Крыльев Советов» Фролов и приложил фотографию практической пустой «Екатеринбург Арены». Судя по смайликам, это был все-таки сарказм.



«По одному матчу рано делать выводы о работе системы. Нужно посмотреть цифры посещаемости в динамике и проанализировать работу системы совместно с коллегами из федеральных органов власти. РПЛ готова взять на себя функцию модератора процесса мониторинга системы», – заявил президент РПЛ Александр Алаев.

Похожее падение интереса к футболу с введением Fan ID произошло в Ростове-на-Дону, где всегда с посещаемостью был порядок. Даже в два последних коронавирусных сезонах матчи на «Ростов Арене» в среднем посещали 7948 и 13533 зрителей. До начала эпидемии эта цифра была еще более впечатляющей - 31034. Однако игра 31 июля против «Химок» собрала всего 5313 зрителей.



«Все мы знаем, как любят футбол в Ростове. После хороших, добротных игр на выезде, если бы не было Fan ID, тысяч 20 было бы 100 процентов. До сих пор не понимаю, зачем это (паспорт болельщика - ред.) нужно. Для кого это сделано? Если даже нам, тренерам и футболистам, нужен Fan ID. Что мы тут будем делать? Зачем? Из-за чего? У меня много вопросов», — сокрушался после игры с «Химками» главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.



Почти двукратное падение произошло у «Сочи», на матчи которого в допандемийный период ходило в среднем по 8625 зрителей. На игру сочинцев с «Ахматом» в минувшую субботу, 30 июля, пришло всего 3772 зрителя. Это при общей вместимости почти 46 тысяч.



Неплохие результаты показали самарские «Крылья Советов» и нижегородский «Пари НН». Игру самарцев с «Торпедо» посетили 11847 зрителей, хотя раньше средний показатель составлял 19182 в сезоне 18/19 и 13011 в сезоне 19/20. На игру в Нижнем Новгороде, куда приехал ЦСКА, пришло 11847 человек, но в данном случае сравнивать с прошлыми годами сложно: нижегородцы лишь второй сезон играют в РПЛ, плюс это был первый домашний матч нового чемпионата и сразу против топового соперника. Можно лишь посмотреть на цифры посещаемости отдельных матчей прошлого сезона против соперников схожего уровня после отмены отмены коронавирусных ограничений во втором круге. Так, например, на «Спартак» в Нижнем Новгороде пришло 18517, на «Динамо» - 14155, а на «Зенит» - 30235. То есть интерес хоть и в меньшей степени, чем у других клубов, но тоже упал с введением Fan ID. И даже первая домашняя игра сезона против одного из ведущих клубов страны не спасла ситуацию.



Падение посещаемости руководитель проекта «Карта болельщика» из Минцифры Мария Дзюба в интервью ТАССу частично объяснила техническими проблемами. По ее словам, у некоторых посетителей матчей разряжался телефон, из-за чего они не могли предъявить Fan ID на входе. Также у части зрителей было необновленное приложение госуслуг, из-за чего QR-код отображался некорректно.



«Поэтому мы теперь будем рекомендовать обязательно перед каждым матчем, чтобы люди приложение госуслуг обновляли на новое», – сказала Дзюба.



Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов признался, что сам едва успел сделать паспорт болельщика.

«Мы долго и упорно делали Fan ID, лично мне код пришел только сегодня с утра. Для его оформления нужно дополнительное время, не все его находят. Не знаю, что это под собой несет, на стадионе множество камер, и все пространство просвечивается», - заявил Федотов после игры с «Пари НН».

По данным Минцифры от 29 июля, Fan ID для посещения матчей РПЛ оформили уже 100 тысяч человек. А с применением карты болельщика оформили около 50 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций. Эти цифры выглядят неплохо, хотя игры третьего тура на пяти стадионах с системой Fan ID в общей сложности посетили всего 34088 человек. То есть около 6,8 тысяч зрителей в среднем на матче - уже не так впечатляет.

При этом посещаемость матчей падает и у тех клубов, на домашних стадионах которых систему паспортов болельщика запустят только во втором круге. В среднем три года назад на матчи чемпионата по футболу ходило около 17 тысяч человек. Сейчас после трех туров - всего 11 тысяч. Многие активные болельщики принципиально отказались от посещений матчей из-за Fan ID.



Фанаты «Зенита» выбрали другой путь. На «Газпром Арене» Fan ID запустят только во втором круге. Вираж решил воспользоваться оставшимся временем, чтобы максимально высказаться на эту тему. На матче за Суперкубок они вывесили несогласованный с властями баннер против паспортов болельщика, за что потом поплатились. На домашнем матче против «Крыльев Советов» фанаты «Зенита» наглядно показали, как будет выглядеть футбол на самом посещаемом стадионе России при Fan ID, а на игру с «Локомотивом» Вираж пришел в трауре.

Похоже, что всё это не осталось совсем незамеченным. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев 1 августа заявил журналистам, что планируется совещание, на котором совместно с Минцифры, представителями клубов и футбольной общественностью, обсудят эффективность Fan ID. Однако вряд ли можно надеяться на полную отмену закона о Fan ID. Как заявил другой депутат Госдумы Николай Валуев, «недовольство паспортом болельщиков и пониженная посещаемость после его введения – не повод как-либо пересматривать систему Fan ID или отменять ее».



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

