Фанаты «Зенита» рассказали о давлении органов из-за баннера о Fan ID

Фанаты футбольного клуба «Зенит» отказались от перформанса на предстоящем домашнем матче против московского «Локомотива». Как объяснили сами фанаты в своих официальных сетях, в органах им дали понять, что не дадут поднять перформанс, пока не будут задержаны все фигуранты дела по баннеру о Fan ID.



«Вследствие этого нами было принято решение отложить данный перформанс до следующего домашнего матча во избежание его изъятия», — подчеркнули представители «Виража».

