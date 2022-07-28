Фанаты «Зенита» рассказали о давлении органов из-за баннера о Fan ID

Фанаты футбольного клуба «Зенит» отказались от перформанса на предстоящем домашнем матче против московского «Локомотива». Как объяснили сами фанаты в своих официальных сетях, в органах им дали понять, что не дадут поднять перформанс, пока не будут задержаны все фигуранты дела по баннеру о Fan ID.
«Вследствие этого нами было принято решение отложить данный перформанс до следующего домашнего матча во избежание его изъятия», — подчеркнули представители «Виража».
Также они напомнили, что в матчах 3-го тура РПЛ система Fan ID дебютирует сразу на пяти новых стадионах: ФК «Урал», ФК «Сочи», ФК «Пари НН», ФК «Крылья Советов» и ФК «Ростов».
«В связи с этим мы планируем со стартовым свистком почтить память каждой из пяти арен зарядами и минутами молчания поочередно. Просим всех отнестись с пониманием к запланированным траурным мероприятиям и провести матч в черном», — подчеркнули фанаты.
Ранее на матче с «Крыльями Советов» фанаты «Зенита» провели очередную акцию против Fan ID: первый тайм они провели в тишине, изредка нарушая ее издевательскими криками «Шайбу! Шайбу!». Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».