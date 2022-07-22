Разгром в тишине. Как фанаты «Зенита» показали, как будет выглядеть футбол при Fan ID

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Во втором туре чемпионата РПЛ «Зенит» сумел реабилитироваться за прошлый невнятный матч и разгромил «Крылья Советов». Правда, фанаты петербургской команды встретили все три гола своих любимцев молча.

Еще неделю назад казалось, что «Зенит» пройдет по сезону катком, но в первом же туре петербургский клуб споткнулся о «Химки». Подмосковные футболисты не только не сдались после первого пропущенного мяча, сумев сравнять счет, но в конце встречи имели все шансы оставить гостей из Петербург вообще без очков. Спасибо стройному 19-летнему воспитаннику СШОР «Зенит» Даниилу Одоевскому, несколько раз удачно вставшему на пути мяча.



«Чуть ход игры нас убаюкал, и «Химки» этим воспользовались. Получили, так сказать, щелчок. Надеюсь, в ближайшей игре такого не повторится и добудем тот результат, который нам нужен», - объяснял потом Алексей Сутормин.

Искупать грехи во втором туре парням в сине-бело-голубых футболках предстояло с «Крыльями Советов» на «Газпром Арене».



Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главный тренер Игорь Осинькин в прошлом сезоне собрал в Самаре за демократичный прайс отличную банду, которая забралась на 8-е место. Не удивительно, что ее наполовину растащили. Руку приложил в том числе «Зенит», забрав лучшего бомбардира Ивана Сергеева. Сразу трое самарцев, включая лучшего ассистента РПЛ-2021/22 (9 голевых передач) Антона Зиньковского, уехали в «Спартак». Второй бомбардир «Крыльев» Владислав Сарвели отправился на пляжи Черного моря в «Сочи».



Новички самарцев на бумаге восхищения не вызывают. У «Алании» выкупили Владимира Хубулова (10 очков по системе «гол+пас» в ФНЛ-2021/22), у «Спартака» арендовали Владислава Шитова (17 очков по системе «гол+пас» в ФНЛ-2021/22). Однако именно «Крылья Советов» возглавили таблицу после первого тура нового чемпионата, благодаря результативной победе над «Оренбургом» (4:2).

Главным событием предматчевого фан-променада на «Газпром Арене» стал приезд легендарного Алехандро Домингеса. Именно его спасение в 2007 году в концовке матча последнего тура против «Сатурна» (изящно отбил мяч в прыжке головой) принесло сине-бело-голубым первый с 1984 года чемпионский титул. Тот эпизод вошел в историю как «вознесением святого Домингеса». Перед игрой с «Крыльями» бывший полузащитник «Зенита» провел автограф- и фотосессию, а также совершил символический первый удар по мячу. Стоит ли говорить, что стадион встретил Домингеса овациями.



Семак вновь сумел удивить. В стартовом составе не оказалось защитника Дмитрия Чистякова, зато вышел Деян Ловрен, из-за травмы не игравший последние 7 месяцев. Полностью состав выглядел так: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Родригао, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Далер Кузяев, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра.

Ожидалось, что «Крылья» окажут «Зениту» не меньшее сопротивление, чем «Химки», но игру самарцам смазали два пенальти в первые 12 минут. Сначала главный судья Артем Чистяков наказал гостей с берегов Волги 11-метровым за игру рукой в штрафной. Андрей Мостовой заставил понервничать, не сумев забить с первой попытки, но успел первым на добивании и отправил мяч в сетку. Затем пенальти назначили уже за грубую игру в штрафной против Малкома. Тут удар с точки идеально исполнил Кузяев. Чуть позже Мостовой забил уже с игры: получился красивый снайперский удар почти с нулевого угла.



Примечательно, все это футбольное пиршество происходило в камерной обстановке: фанатский Вираж, всегда создававший особую атмосферу на матчах «Зенита», в этот раз молчал. Подоплека все та же - бойкот Fan ID. Фанаты не стали даже разворачивать баннеры и флаги. Послание легко читаемое: вот так будет на стадионе, во второй половине сезона, когда здесь начнет работать Fan ID.

Ранее по фанатским соцсетям разошлись сообщения, что «Зенит» уже начал готовиться к уходу фанатов и на трибуне В на матче с «Крыльями» будет какое-то количество специальных людей, которым поручено «создавать шум» при помощи простых зарядов. По ходу первого тайма, пока настоящие фанаты молча бойкотировали нововведения, действительно были слышны какие-то попытки отдельных групп болельщиков. Но в такие моменты их легко заглушали Вираж издевательским «Шайбу! Шайбу!». Также издевательски фанаты несколько раз запускали волну, что никогда раньше за ними не водилось, но болельщики на других секторах плохо реагировали на эти попытки.



Уже во втором тайме Вираж включился в игру по-нормальному. Появились флаги и баннеры. Первая кричалка: «Нам ну нужен фан айди». Сначала сами, потом перекличкой с фанатами «Крыльев» с гостевого сектора. Тех было всего несколько десятков, но их солидарность с коллегами из Петербурга была безусловна. А дальше по обычной программе: максимально шумно, весело и с барабанами. Как говорится, почувствуйте разницу. Без них второй тайм было бы совсем невозможно смотреть. Исход матча был понятен всем участникам. Финальный свисток зафиксировал счет 3:0 в пользу «Зенита».



Следующий матч петербуржцы проведут 30 июля уже с более серьезным соперником - московским «Локомотивом».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

